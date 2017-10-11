ДОСТУПНАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

В медучреждениях Тверской области по итогам 9 месяцев 2017 года лечение сложных заболеваний с применением новых технологий получили 2226 человек, в том числе 176 новорожденных. Задача по повышению качества медицинской помощи детям первого года жизни и обеспечению доступности высокотехнологичной помощи для пациентов была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ.

«В Тверской области повышение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения сейчас стоит на первом плане. Особенно это актуально для сельских территорий.Необходимо, чтобы средства, которые выделяются на развитие медицины, преобразовывались в конкретное медицинское оборудование, ремонты медицинских учреждений, решение кадровых проблем», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В первом квартале 2017 года высокотехнологичная помощь была оказана 498 пациентам, во втором ее получили 589 человек, в третьем – 1139.

Рост количества таких пациентов говорит о том, что высокотехнологичная помощь стала доступнее для жителей региона.

Другая задача, обозначенная Президентом РФ Владимиром Путиным, – развитие первичного звена здравоохранения.

В текущем году в регионе планируется установить 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Это будут модульные быстровозводимые конструкции, в которых созданы комфортные условия как для приёма пациентов, так и проживания медиков. На это из бюджета региона направлено более 66 млн рублей. Новые ФАПЫ появятся в Кимрском, Старицком, Зубцовском, Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Нелидовском, Калининском, Конаковском и Лесном районах. По инициативе Губернатора Игоря Рудени реализация данного проекта продолжится и в следующем году, поэтому выйти на более современный уровень оказания первичной медицинской помощи смогут и другие территории.

Кроме того, в этом году состоялось открытие трех дополнительных офисов врача общей практики в поселке Мамулино Твери, Спирове и Бологовском районе. Всего на сегодня в регионе действует 256 таких учреждений.

Также ведется работа по укреплению материально-технической базы амбулаторно-поликлинических отделений. В частности, в ближайшем будущем планируется провести ремонт в поликлиниках детской городской клинической больницы №3, больницы скорой медицинской помощи, Вышневолоцкой, Кесовогорской, Торопецкой и Ржевской ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.