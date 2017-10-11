10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

ОТДЕЛ НАЧИНАЕТСЯ С «ДЕЖУРКИ»

Оперативный дежурный капитан полиции Артем Кучеренко (на снимке) пришел в органы в 2009 году по стопам своего отца Евгения, который много лет отдал работе в милиции экспертом-криминалистом. Начинал Артем опером, затем работал участковым. Вот уже полтора года он трудится в дежурной части отдела полиции, которую называют лицом отдела. Ведь для всех, кто приходит в отдел, полиция начинается с дежурной части, как театр начинается с вешалки. Всего в дежурной части по штату 9 сотрудников, руководит ими майор полиции Павел Киселев.



Традиции отмечать в начале ноября профессиональный праздник тем, чья «служба и опасна и трудна», уже 55 лет. Дата 10 ноября была выбрана Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году. Именно в этот день (28 октября по старому стилю) в 1917 году в молодой советской республике было принято постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции». Долгое время праздник назывался «День милиции», а после принятия в 2011 году «Закона о полиции» он приобрел современное звучание.

В отделе министерства внутренних дел по Конаковскому району трудятся около двухсот сотрудников. Помимо городского отдела, есть еще два отделения - в поселках Редкино и Новозавидовском. В структуре Конаковского ОМВД появилось новое подразделение – отдел по вопросам миграции (ОВМ). Ранее в России их функции выполняла отдельная служба – ФМС, но в прошлом году они были переданы на уровень министерства внутренних дел. Руководит ОМВД России по Конаковскому району полковник полиции Алексей ПЕЧЕНИН.

- По итогам работы отдела за 10 месяцев этого года общее снижение зарегистрированных преступлений составило 20 процентов, – рассказывает Алексей Алексеевич, – а если брать отдельные их виды, то, например, уровень совершения тяжких и особо тяжких преступлений уменьшился на 28 процентов. Еще больше сократилась преступность среди совершеннолетних – почти вдвое. Все-таки профилактика дает свои плоды, подростков получается увлечь полезными делами, и они в меньшей степени становятся склонными к противоправной деятельности. Уменьшилась преступность среди иностранных граждан (мигрантов), меньше стало и случаев мошенничества, в том числе, телефонного…

Несмотря на это, «Заря» все равно не рекомендует гражданам расслабляться. Опасность, что против вас будет совершено то или иное противоправное действие, существует всегда. Основной деятельностью полиции является все-таки противоборство преступным посягательствам и раскрытие уже совершенных преступлений. Поэтому во многом «спасение утопающих – дело их рук». Мы живем в сложном современном мире, и полицейские рекомендуют не забывать про простые правила безопасности.

Сегодня мы поздравляем наших бравых полицейских: торжественное мероприятие по этому поводу традиционно проходит в первой половине дня в актовом зале ОМВД. И, конечно же, на нем наградят лучших. В числе их – начальник Редкинского отделения полиции И.С.Смехович, начальник ОГИБДД В.В.Клишин, оперативный дежурный А.А.Беляков, участковый уполномоченный полиции А.О.Бузлин и многие другие. Репортаж об этом «Заря» планирует опубликовать в следующем выпуске.