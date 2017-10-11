КАК МЫ ЗНАЕМ СВОЮ СТРАНУ?

3 ноября в Конаковском районе впервые прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В Тверской области его писали всего в двух городах: Твери и Конакове. У нас диктант проходил в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке. Прийти на него могли все желающие, прошедшие перед тем регистрацию, и надо сказать, что библиотечный зал был полностью занят. А всего в этот день в каждом регионе России и странах ближнего зарубежья открылись 2 тысячи площадок, что в два раза больше, чем в 2016 году.

Основными испытуемыми на диктанте стали студенты Конаковского энергоколледжа, а также читатели библиотеки и примкнувшие к ним сотрудники. Всеобщий «старт» диктанту по всей стране был дан ровно в 10 часов утра. Но перед тем от лица организаторов участников приветствовала и пожелала удачи директор библиотеки Екатерина Меховникова. Позже она сказала нашему корреспонденту:

- Формат диктанта – это наиболее удобный и оперативный способ оценки уровня этнографической грамотности. За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. Хочется отметить высокий уровень сложности тестовых вопросов, разнообразие заявленных в диктанте тем, интересные вопросы…

По предварительным итогам этого культурно-массового мероприятия можно сказать, что в нашем городе географию родной страны, а также вопросы этноса, культуры, религии жители знают на достойном уровне. Участники были уверены в себе, хотя некоторые вопросы заставили попотеть и напрячь мозговые извилины. Предварительные итоги акции подведены уже в тот день, и протокол отправлен в счетную комиссию в Тверь. Все результаты будут аккумулированы в Москве и в День российской Конституции 12 декабря мы узнаем, насколько хорошо конаковские эрудиты выглядят на фоне остальной страны.