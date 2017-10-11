Памяти павших

Меньше месяца остается до дня начала великой битвы под Москвой и освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков.

На территории Конаковского района ведется масштабная поисковая работа. В августе-сентябре ребята из поискового отряда «Звезда» под руководством Валерия Гореликова занимались поисковыми работами на территории Конаковского района в окрестностях деревни 2-е Моховое. В районе урочища Беловка поисковики обнаружили останки 9 солдат. У них обнаружены личные вещи, к сожалению, именных медальонов найдено не было. Все найденные предметы военного снаряжения и личные вещи после реставрации станут экспонатами музея. По всей видимости, это солдаты кавалерийской дивизии № 18 или 82-й дивизии. Об этом говорят отличительные знаки. Погибли они в период с конца ноября по 8 декабря 1941 года, когда здесь велись ожесточенные бои.

Торжественное перезахоронение павших, отстоявших последний рубеж солдат состоится 11 ноября в деревне Терехово. С воинскими почестями их останки будут преданы земле. Начало церемонии перезахоронения в 12 часов.

Поиски бойцов будут продолжаться до последнего солдата…