Стратегические инициативы Президента

ОЧЕРЕДИ ТЕПЕРЬ НЕТ

В Конаковском районе полностью

ликвидирована очередь в дошкольные учреждения среди детей от трех лет.



В 2012 году Владимир Путин был избран Президентом на новый срок. Тогда им был принят ряд указов по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики в развитии страны. Они получили название «майских указов» и по сути стали программой развития социальных гарантий, которая была изложена Президентом сразу после вступления в должность 7 мая 2012 года. В этих указах содержалось 218 поручений, которые должны были быть выполнены в период до 2020 года. Главная цель «майских указов» - достижение высокого уровня жизни граждан за счет более эффективного госуправления, повышения качества работы госсектора, производительности труда и инвестиционной активности в экономике. Они стали приоритетом в деятельности как Президента, так и Правительства на все эти годы. Вкратце, за эти годы сделано многое. Это и выполнение программы по расселению аварийного жилья и введению нового доступного жилья эконом-класса, выдача семьям земельных участков. Это индексация пенсий и новый порядок формирования пенсионных накоплений. Это и меры по совершенствованию системы государственного управления, развитие сети МФЦ (госуслуги), и многое другое. Все это мы видим невооруженным глазом.

Пожалуй, наиболее значимый результат выполнения поручений Президента в Конаковском районе – это нормализация ситуации с местами в детских садах. И здесь, конечно, серьезные усилия были приложены администрацией Конаковского района. Указ Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части принятия мер, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения, был выполнен даже раньше намеченного (по Указу – до 2016 года).

Со слов заместителя заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Екатерины Гормаш дошкольное образование реализуется в 30 образовательных учреждениях Конаковского района: 27 детских садах, из которых 26 – муниципальные и 1 – ведомственный, и 3 дошкольных группах при школах: в селе Завидове, деревне Мокшино и поселке 1 Мая, которые посещают 4440 детей. Во исполнение Указа Президента в Конаковском районе уже с 2015 года ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей старше трёх лет. Все дети в возрасте от трёх до шести лет, которых родители планировали оформить в детский сад, получили места. В большинстве поселений Конаковского района нет очереди и для детей до трёх лет, дети с полутора лет начинают ходить в детский сад. В настоящее время дефицит мест для детей этой возрастной категории ощущается только в посёлках Редкино и Новозавидовский. В городе Конаково остались не устроены в детский сад только дети до трёх лет, родители которых ждут конкретный детский сад. А ведь ещё несколько лет назад дефицит мест составлял порядка 350 мест.

Каким образом удалось найти недостающие места? Администрацией Конаковского района был предпринят ряд мер для обеспечения доступности дошкольного образования. Пересмотрена наполняемость садов в связи с принятыми изменениями санитарно-эпидемиологических нормативов, причем, без их нарушений и не во вред детям, изменена методика расчёта наполняемости, выделены средства на оборудование дополнительных мест. Были открыты дополнительные группы, в муниципальную собственность приобретен бывший ведомственный садик Конаковской ГРЭС, заполненный тогда лишь наполовину. Благодаря выполнению поручения Президента появилась группа в поселке 1 Мая (детского садика там не было вообще, и детей попросту некуда было отдать. А теперь в группу принимают всех детей, даже с полутора лет). Одним словом, были изысканы резервы, которые, как показывает практика, всегда есть: нужно только уметь ими правильно распорядиться. Указ Владимира Путина в части дошкольного образования был выполнен. Остается добавить: если грамотно спрашивают – остается только достойно ответить. Серьезная социальная напряженность из-за нехватки мест в детских садах района была снята, и это является большой заслугой администрации Конаковского района.

Кирилл НОВИКОВ.