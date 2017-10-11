МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В Ручьях устанавливают модульный ФАП



Вопрос о развитии здравоохранения остается одним из приоритетных. Его обсуждают как на местном уровне, так и на областном и федеральном. Одна из задач, которая стоит перед властью, - это создание равных условий и доступности медицинского обслуживания.

Ранее мы сообщали, что на совещании, проходившем в Конаковском районе, Игорь Руденя поручил уделить особое внимание строительству модульных фельдшерско-аккушерских пунктов (ФАП) в сельских местностях.

7 ноября на заседании регионального правительства, где обсуждался вопрос увеличения финансирования государственной программы «Здравоохранение Тверской области», губернатор опять напомнил о важности установки ФАП:

«Дополнительные средства будут направлены на закупку и установку 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности в 11 районах. Сегодня мы видим, что материально-техническая база учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности, изношена. Мы приняли решение, что старые ФАП будут заменены современными модульными конструкциями. Эти меры являются частью нашей общей комплексной работы по повышению качества жизни в Тверской области», - отметил Игорь Руденя.

На развитие сети модульных ФАП на территории Тверской области заложено 66,2 млн. рублей из регионального бюджета. И два таких ФАП будут в Конаковском районе. Проект реализуется при участии ржевского предприятия «Электромеханика».

Модульный ФАП будет представлять собой здание общей площадью 87,14 кв. м, в котором будут процедурный и перевязочный кабинеты, кабинет врача, кухня и спальная для него. Гарантия на эксплуатацию ФАП, которую дает подрядчик, - 10-15 лет, но по опыту, такие здания служат более 30 лет.

В минувшую пятницу началась установка ФАП в д. Ручьи. Ранее поселением была проведена работа по подготовке площадки для установки модуля. Теперь главная задача, которая стоит перед Ручьевским поселением, - это проводка коммуникаций, после чего подрядчик окончит все работы по установке и сдаст объект «под ключ».

А в д. Федоровское ведутся работы по подготовке площадки для установки ФАП, и в скором времени новый фельдшерско-аккушерский пункт будет и там.



40 лет - это только начало



В минувшие выходные в Конаковском районе праздновали не только День народного единства, но и отмечали 40-летний юбилей Селиховского Дома культуры.

Строили ДК всем селом, и в 1977 году у жителей появился свой очаг культуры. На протяжении многих лет это учреждение открывает свои двери для сельчан и гостей. А если говорить о талантах, то в этом Доме культуры выросло не одно поколение ярких личностей.

Поздравить ДК пришли сельчане и добрые, верные друзья - зал был полон. Празднование юбилея было поистине веселым и радостным. От начала и до конца внимание зрителей было приковано к двум персонажам: Царю и няньке, которые и вели праздничную программу.

Не остался праздник и без внимания районных властей. Поздравить жителей села и ДК приехали Людмила Козлова - глава Конаковского района; Аггюль Бородина - заместитель главы районной администрации, Людмила Шапкина - заместитель заведующего отделом по культуре администрации Конаковского района.

С пожеланиями добра, успехов, мира и процветания Людмила Козлова вручила приветственный адрес Валентине Гулак - директору Селиховского ДК, которая уже на протяжении 30 лет остается его бессменным руководителем.

Почетными грамотами и благодарностями главы района и главы районной администрации наградили лучших работников культуры. Конечно же, в этот день слова благодарности и признательности выразили тем, кто отдал частичку себя и связал свою жизнь с ДК. Это те, кто в разные времена развивали культуру на селе: Борис Евгеньевич Барский; Нина Викторовна Юдина; Надежда Алексеевна Михайлова; Борис Никитич Михайлов; Наталья Давыдовна Кононова; Ирина Владимировна Кондитерова; Надежда Николаевна Рысёва; Марина Вячеславовна Наумова; Зинаида Васильевна Горячева; Надежда Николаевна Скворцова; Татьяна Валентиновна Консул.

Поздравления сменялись яркими и зажигательными творческими номерами, выступали как сельские коллективы, так и гости мероприятия.

Среди тех, кто дарил свое творчество зрителям, селиховский вокальный ансамбль «Сельчане»; вокалист Андрей Лазарев; народный хореографический коллектив «Акварель»; вокалистка Диана Волкова; вокальный ансамбль «Злат венец» ГДК им. Воровского; вокальный квартет «Мозаика» ГДК им. Воровского; ансамбль «Русь»; вокальный ансамбль «Северяночка»; СДК Дмитрова Гора, СДК Ручьи.

Праздник доказал, что в Селихове с культурой все хорошо. Здесь творческий и талантливый народ, который не стоит на месте, а шагает в ногу со временем.

Пожелаем Селиховскому Дому культуры удачи, процветания и новых творческих достижений.



Реализация майских указов



В течение всего года администрацией Конаковского района ведется активная работа по программе «Содействие в решении социально-экономических проблем» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы». В этом году по этой программе при поддержке районных, региональных и федеральных властей две семьи из Конаковского района получили сертификаты на приобретение (строительство) жилья.

Ранее мы сообщали, что 24 мая глава районной администрации Олег Лобановский торжественно вручил семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

В августе свидетельством воспользовалась и получила социальную выплату семья Тумасьевых, которая состоит из 5 человек. Как и хотели, они приобрели трехкомнатную квартиру в родном городском поселении п. Редкино. Благодаря поддержке у семьи есть свои 68,6 кв. м.

В октябре социальную выплату получила и семья Цветковых, в составе которой четыре человека. Они приобрели квартиру площадью 54,6 кв. м в новостройке в г. Конаково.

Напомним, что по Программе денежные средства выделяются из бюджетов трех уровней. В этом году из бюджета Конаковского района выделено 1 094 315 рублей, из областного - 363 480 рублей, из федерального - 632 734 рубля.

А может, это именно ТЫ?

В администрации Конаковского района состоялось очередное заседание рабочей группы по присвоению звания «Человек года» - самого представительного конкурса Конаковского района, на котором обсудили ход подготовки мероприятия. Данный конкурс проводится в четвертый раз с целью поощрения и публичного признания заслуг и особых достижений в профессиональной и общественной деятельности граждан Конаковского района.

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!

Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Человек года» инициаторам необходимо направить представление на присвоение звания или соответствующее ходатайство, которое в обязательном порядке должно содержать анкетные данные, основные биографические данные кандидата, подробное изложение конкретных заслуг, достижения кандидатов, их личный вклад в конкретном трудовом коллективе или общественной организации, вклад в повышение авторитета Конаковского района. Если имеются, прилагаются копии наградных документов, полученных за указанные заслуги. Подробную информацию смотрите на официальном сайте администрации Конаковского района http://konakovoregion.ru

Срок подачи заявок - до 17 ноября 2017 года. Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4.



ФГИС «Меркурий», или электронная

сертификация госветнадзорных грузов

Управление Россельхознадзора информирует о том, что в соответствии с федеральным законом № 243-ФЗ от 13 июля 2015 г. с 1 января 2018 года предусмотрена выдача ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные государственному ветеринарному надзору грузов исключительно в электронной форме. Оформление на бумажных носителях производиться не будет.

В этих целях Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору была разработана Федеральная государственная информационная система «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»), предназначенная для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.

Для получения доступа в ФГИС «Меркурий» для уполномоченных лиц с предоставлением им роли «Администратор ХС» и при необходимости других ролей следует подать заявку в письменном виде, заверенную печатью организации, подписью уполномоченного лица, посредством электронной почты либо на бумажном носителе (лично либо почтой) в адрес Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Лицам, не зарегистрированным в ФГИС «Меркурий», будет невозможно оформить электронные сертификаты на выработанную продукцию животного происхождения и животных, а также произвести «гашение» сертификатов на поступившую продукцию, тем самым не смогут подтвердить информацию о наличии ветеринарных сопроводительных документов в связи с их автоматическим аннулированием в системе «Меркурий», что может способствовать незаконному обороту животноводческой продукции, сырья и животных.



Скоро ЕГЭ

Уже совсем скоро наступит зима, а это значит, что будущим выпускникам впору задуматься о предстоящих экзаменах, ведь времени на подготовку останется совсем немного. Но перед тем, как сдать итоговый экзамен, каждый выпускник должен написать итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В 2017/2018 учебном году итоговое сочинение (изложение) будет проведено 6 декабря 2017 года, 7 февраля 2018 года и 16 мая 2018 года.

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) размещены на официальном информационном портале единого государственного экзамена в разделе «Итоговое сочинение (изложение)» http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/ Местами подачи заявления для участия в итоговом сочинении (изложении) для обучающихся XI (XII) классов являются образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования место подачи заявлений является управление образования администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13).

Телефоны горячей линии: по вопросам организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - 8 (48242) 4-97-95, доб. 505, 524.

Пресс-служба администрации Конаковского района