МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ЭТИХ ВСТРЕЧ

С 15 по 22 октября в России проходил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Шествие делегатов состоялось в столице, а открытие и большинство мероприятий – в Сочи. Съезд объединил 25 тысяч молодых людей со всей планеты, главная его цель - наладить взаимопонимание между представителями разных культур и религий. По предварительным подсчетам, в мероприятии приняли участие представители 150 стран, а его проведение обеспечили 8 тысяч волонтеров. Были на этом фестивале и конаковцы, сегодня они расскажут о нем от первого лица.



Нас объединил фестиваль



Дискуссии, лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи, деловые игры, спорт и, конечно, общение с представителями разных стран мира – все это Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017, который проходил в Сочи с 15 по 22 октября.

Делегация Тверской области в составе 129 человек была представлена студентами вузов, молодыми журналистами, представителями общественных организаций, молодыми предпринимателями, спортсменами, инженерами, медиками и молодыми политиками. Конаковский район на Фестивале представляла и сотрудница проекта «Завидово», депутат Собрания депутатов Конаковского района, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Тверской области Ольга Березницкая.

Фестиваль молодежи и студентов – это абсолютно невероятное событие мирового масштаба. Здесь смешалось все: разные языки и флаги, лица известных политиков, артистов, музыкантов, писателей, общественных деятелей, мелькавшие в толпе обычных участников фестиваля и волонтеров, интереснейшие лекции и дискуссии, битвы поэтов, спортивные состязания, случайно складывающиеся музыкальные коллективы и атмосфера абсолютной открытости и дружелюбия. Здесь были полностью стерты границы между людьми из разных стран, между спикерами и участниками, между «звездами» и их поклонниками. Каждый имел возможность задать свой вопрос, выступить с предложением или сфотографироваться со своим кумиром. Спикерами моей площадки «Глобальная политика» стали такие известные политические деятели, как Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Игорь Шувалов, Мария Захарова, Элла Памфилова... Возможность прямого диалога с политиками такого уровня уникальна сама по себе, а те знания, которые мы почерпнули на лекциях и семинарах, просто бесценны. Как один из примеров – дискуссия с Марией Захаровой на тему «Поиска объективной информации во времена пост-правды». Кто как не директор департамента информации МИД РФ может рассказать, опираясь на личный опыт, о борьбе с фэйковыми новостями, попытками исказить информацию и способах поиска правды в бесконечном инфопотоке.

Дискуссии, конечно, полезны и познавательны, но нельзя было пропустить и культурную программу: показы фильмов с возможностью пообщаться с их режиссерами и актерами, битвы поэтов, встречи с писателями, постановки мюзиклов и спектаклей. Помимо этого, в коридорах Главного Медиа-центра были представлены стенды всех регионов России, где можно было не только познакомиться с возможностями той или иной области, но и найти единомышленников из другого региона. Так мы, например, пообщались с молодежными парламентами Татарстана, Чеченской Республики, Москвы, Приднестровья, Белоруссии и многими другими – обменялись опытом, с некоторыми удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве.

Интересными были знакомства и с делегатами от Тверской области: до поездки на фестиваль мы не были так хорошо знакомы. Для развития молодежного движения в регионе это очень полезно: знать лидеров по всем направлениям. Теперь нам намного проще стать командой.

Как говорит сама Ольга Березницкая, для нее дни Фестиваля пролетели как одно мгновение - яркое, шумное, насыщенное, похожее на мощную вспышку света:

- Этот свет зарядил нас всех невероятной энергией для будущих побед и свершений. Каждый увез с Фестиваля частичку этого света, и сегодня так приятно думать о том, что в каждом уголке нашей огромной планеты теперь сияет этот огонек. Наши общие фестивальные чаты по привычке еще взрываются сотнями сообщений и фотографий, ленты наших соцсетей по-прежнему преимущественно желтые в цвет фестивальной формы, в головах все еще крутятся мелодии Фестиваля, но, к сожалению, все мы понимаем, что это пройдет… Останется только самое важное – контакты, знания и энергия.



Мы – за солидарность



Илья Клейменов, еще один конаковский делегат Фестиваля от ЦК ВЛКСМ – Комсомола России (организации члена Всемирной Федерации демократической молодежи), также депутат Собрания депутатов Конаковского района. Как отмечает Илья, официальный лозунг Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи – «Уважая наше прошлое, мы строим наше будущее! За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма»!

- Фестиваль в Сочи стал настоящим смотром антиимпериалистических сил планеты, сверкой между отрядами молодежного движения, борющихся за многополярный мир, за право народов вести свою независимую политику. В ходе работы я провел встречи солидарности с делегациями молодежи сражающейся Сирии, свободолюбивой Венесуэлы, несгибаемой КНДР, борющейся за независимость республики Западная Сахара, делегациями ряда европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских стран, – говорит Илья Клейменов. - А в целом фестиваль - это, конечно, праздник, праздник молодости, творчества, надежд и объединения. Я пронесу эти впечатления через всю свою жизнь.

Атмосфера на протяжении всех дней была просто фантастическая! На открытии выступал глава нашего государства. К сожалению, не все смогли попасть именно в Ледовый дворец, поскольку он рассчитан на 12 тысяч мест. Но у нас была трансляция открытия на большом экране – организаторы сделали из этого большой концерт. Сама церемония, по отзывам многих участников, получилась восхитительной, потому что были использованы новые технологии. И, конечно, это запомнится всем надолго. Помимо образовательной программы, очень много других активностей – спорт, культура, история и, конечно, инновации. На форуме использовалось очень много новых технологий. Организаторы изначально взяли высокую планку, и все прошло на высшем уровне.

11 незабываемых дней



В числе тех, кто с замиранием сердца смотрел по телевизору все выпуски новостей, касающихся фестиваля в Сочи, была и Ольга Владимировна Никонова (в девичестве Петрова). Воспоминания переносили ее в далекий 1985 год, когда она в числе делегации от Калининской области приняла участие в самом грандиозном событии Советского Союза – 12-м всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

Июль 1985 года был незабываемым. Ольга Владимировна работала в те годы на фаянсовом заводе, в живописном цехе. Была комсомолкой, активисткой, занималась общественной работой, но, как сама говорит, ничем особенным не выделялась. Принимала участие в конкурсе «А ну-ка, девушки», наверное, там жизнерадостную молодую девушку и заметили. В комитете комсомола предложили поехать в составе делегации в Москву, на всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В делегацию от Конаковского района включили трех человек: Валерия Данейкина, Татьяну Баркову и Ольгу Никонову. 24 июля 1985 года в Калинин приехали представители из всех районов, около 80 юношей и девушек. Всех разместили в гостинице, а первой в обширной программе фестиваля стала встреча с греческой делегацией в стенах госуниверситета. Встреча закончилась тем, что участники встречи разучили греческий национальный танец сиртаки и станцевали его все вместе.

На следующий день, 25 июля, делегатов собрали, вручили путевки на фестиваль и в первую очередь объяснили, как вести себя с иностранцами, что можно и нужно говорить, озвучили и девиз фестиваля – «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!».

- Как сейчас помню нашу прогулку по Калинину, мы знакомились, встречались с ветеранами, все вокруг казалось тогда таким нереальным, сказочным. А наш Валерий Данейкин просто очаровал всех своей игрой на гитаре и исполнением песен, – улыбаясь, вспоминает Ольга Владимировна первые дни фестиваля. – Мы все вместе выучили песню про Калинин, и она стала нашей визитной карточкой, много раз мы ее исполняли на «ура». До сих пор помню припев – «и увидите вы сами нашу Волгу с волгарями и подхватите, друзья, Калинин мой, Волга моя…»..

А 26 июля тверская делегация приехала в Москву. День пролетел незаметно, а вечером ждал сюрприз – спектакль «Горе от ума» в Малом театре. Фамусова играл М. Царев, Чацкого – В. Соломин, а Молчалина Б. Клюев. Фестиваль для конаковцев начался! Начались встречи с делегатами из других областей и стран, дух единства, дружбы и родства витал в воздухе. В пять часов вечера состоялась торжественная церемония открытия фестиваля на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И.Ленина. Спать в ту ночь не лег никто.

- На протяжении недели мы принимали участие во всевозможных мероприятиях, конкурсах и выставках, актуальных и сегодня. К примеру, мне особенно запомнились несколько - «Трудящаяся молодежь в борьбе против безработицы, за свои права и жизненные интересы», «Хиросима и Нагасаки предостерегают», митинг в парке Горького, посвященный сорокалетию Победы над фашизмом, – говорит Ольга Владимировна, участница фестиваля.

Стать участником насыщенной культурной программы фестиваля, наверное, мечтал каждый житель Советского Союза – спектакли и концерты, выставки, дискотеки. Лучшие актеры на сцене и лучшие места в зрительном зале. Очень запомнился «базар солидарности», где каждая делегация знакомила участников фестиваля со своей культурой, традициями, ремеслом и бытом. Были и мастер-классы, совершенно не похожие друг на друга. Чеканка, вышивка, расписные платки, глиняные изделия и многое другое. Многонациональная культура цвела здесь пышным цветом.

В перерывах между мероприятиями тоже никто не скучал, все общались, правда, больше на языке жестов. И, конечно, многие, как и Ольга Никонова, жалели, что плохо учили в школе английский язык. А еще много фото-графировались, с немцами и поляками, кубинцами и пуэрториканцами, французами и англичанами. К сожалению, говорит Ольга Владимировна, фотографий с фестиваля практически не осталось, причина проста и банальна – в суете сборов она просто забыла дома фотоаппарат. Много новых знакомств и впечатлений на всю жизнь увезли с этого фестиваля все участники, в том числе, и наша землячка.

- Одиннадцать дней пролетели как один миг, - улыбается Ольга Никонова, - конечно, знание языков тогда не помешало бы, но цель – мир и дружба жителей всей земли тогда точно была достигнута, пусть даже всего на одиннадцать дней.