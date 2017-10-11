Поздравляем победителей!

2 ноября в ДК «Металлист» г. Твери состоялся долгожданный зональный этап областного интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху». В нем принимали участие победители муниципальных этапов всех районов области. Напомним, что в Конаковском районе фестиваль состоялся 23 сентября, и в нем участвовали взрослые и дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. Подробно о фестивале писала газета «Заря» (№ 38 от 29 сентября 2017 г.).



Обладатели гран-при - творческий коллектив детей и педагогов реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Рахима Сугдуллаевна Исаева - представили наш район на зональном этапе и стали победителями. Р. Исаева награждена дипломом третьей степени в номинации «Золотые руки земли тверской» и памятным подарком. Уникальные работы мелкой скульптуры из мыла не раз приносили Рахиме Сугдуллаевне заслуженные награды и звания. За период с 2000 года она награждена 12 дипломами, Почетной грамотой главы г. Конаково, благодарственными письмами, сертификатами, дважды рекордсмен России в номинации «Рекорды мастеровых России», внесена в Книгу рекордов России «Диво». Её работы находятся в краеведческих музеях Твери, Конакова, в нескольких музеях Москвы. Дипломант международной премии «Филантроп» 2008г., лауреат фестивалей «Мои года - мои богатство», «Мы равные - мы как все» (г. Ржев), «Путь к успеху» (муниципальные и зональные туры). Вот и на этот раз она покорила не только жюри, но и зрителей своим мастерством.

Реабилитационный центр для детей и подростков г.Конаково принимал участие в фестивале впервые. Но танец «Мой ангел» привел в полный восторг конаковских зрителей, за что жюри и присудило гран-при муниципального этапа. В Твери реакция зала была такой же – долгие аплодисменты, крики «браво!» и заслуженное 1 место в номинации «Зажигательные танцы земли тверской». Таким образом, наш район в этом году будет представлен аж в двух номинациях!

От души поздравляем наших победителей, гордимся ими и желаем удачно выступить в заключительном этапе - на гала-коцерте в Твери 6 декабря.

Ирина ГЕРМАН,

специалист по социальной работе ГБУ «КЦСОН».