Бешенство домашних и сельскохозяйственных животных

В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 странах мира и поражает ежегодно около 50 тысяч человек, имевших контакт как с дикими, так и с домашними животными. В 2017 г. на территории Конаковского района зарегистрировано два случая бешенства в д. Старое Мелково и пгт. Новозавидовский.

Бешенство - смертельное заболевание животных и человека. Это заболевание входит в первую пятерку наиболее опасных болезней, общих для человека и животных.

Вызывается вирусом, который проникает в организм через поврежденную кожу при укусе здорового животного больным.

Заразиться вирусом бешенства можно от таких представителей животного мира, как лиса, енот, шакал, волк, песец, летучая мышь и т.д. Также носителями и передатчиками болезни достаточно часто являются одомашненные животные, а именно собаки и кошки. Бешенство распространяется только путем прямого контакта. Слюна, попадающая через укус в рану или на слизистую поверхность кожных повреждений, является несущей инфекцию субстанцией.

Стоит заметить, что заражение происходит не во всех случаях получения травмы от животного, поскольку вирус может пребывать в скрытой форме или в инкубационном периоде, составляющем от двух недель до года. Бешенство у животных распространяется по нервным волокнам, достигает мозга головы и спины и начинает вызывать воспалительные процессы.

Затем, по тем же самым нервным волокнам, вирус бешенства добирается до всех органов и систем. Как следствие – отмирание клеток спинного и головного мозга, нарушение работы ЦНС, паралич и удушье.

Хотелось бы обратиться к жителям г. Конаково и Конаковского района, особенно родителям несовершеннолетних детей. При виде дикого животного на улицах города, будь то лиса или енот, которые тоже нередко заглядывают в город, ни в коем случае не подходите к ним и уж тем более не трогайте. Расскажите об этом своим детям, предупредите об опасности.

Помните, что человека можно спасти от смерти до появления клинических признаков, если вас укусило животное, немедленно обращайтесь в больницу.

В профилактике бешенства очень важную роль играет соблюдение хозяином правил содержания домашних животных. Самое первое, что необходимо сделать, когда вы решаете взять животное к себе в дом, это узнать, вакцинировано ли оно против бешенства. Профилактическая вакцинация с использованием антирабических вакцин питомцев является обязательной в нашей стране, и в любом даже небольшом городе или в поселке обязаны сделать ее бесплатно в государственных ветеринарных станциях. Прививка от бешенства делается в раннем возрасте. Повторные вакцинации необходимо проводить каждый год.

Ветеринарными специалистами ГБУ «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» с целью профилактики бешенства домашних животных за 9 месяцев 2017 года всего привито 8605 домашних животных, в том числе 4335 собак, 2678 кошек.

По интересующим вопросам в сфере ветеринарии граждане могут обратиться в ветеринарную службу района ГБУ «Конаковская СББЖ» по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д. 38. Тел. 8 (48242) 3-21-20, 3-20-24 или в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53, телефон 8 (4822) 34-25-20.

А. Татаркин,

начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».