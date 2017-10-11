В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

Россия - страна многонациональная. Испокон веков все народы, проживающие на ее территории, жили в дружбе. Потому что понимали – страна сильна, когда все держатся вместе. Этой теме и был посвящен третий районный фестиваль национальных культур «Единение», который прошел в канун Дня народного единства в районном ДК «Современник».

Перед концертной программой все зрители могли посмотреть на интересную выставку декоративно-прикладного творчества, которая традиционно развернулась в фойе Дворца культуры. Поздравить жителей района с праздником пришли глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Они отметили, что в Конаковском районе проживают представители множества национальностей, многие из них образовали свои диаспоры, главы которых много делают как для развития национального самосознания, так и дружбы между народами.

Самое интересное в любом празднике – это выступления творческих коллективов. На сцене «Современника» в этот день были богато представлены все национальные культуры Конаковского района. Начался концерт с песни «Русская красавица» в исполнении нашей юной звездочки Каролины Воробьевой. Затем выбежали задорные девчонки из хореографического коллектива «Эдельвейс» ДК «Химик» поселка Редкино. Алина Олейник из поселка Козлово спела украинскую песню «Тече вода», а Ярославна Кащук и Андрей Лазарев из Селихова – песню «Я стану морем». Было уделено время и поэзии: стихотворение нашей поэтессы Надежды Паиной про Азербайджан на русском и азербайджанском языках исполнили две прелестные девчушки, Айсун Сафарова и Нармин Халилова.

С зажигательным танцем «Кавказ» на сцену, как огненные птицы, вылетели участницы ансамбля «Наш стиль» Людмилы Сосуновой. А потом, под восторг зала, буйство цыганских красок и огонь страстей продемонстрировали юные танцоры цыганского ансамбля «Ромалы» из поселка 2-е Моховое Вахонинского сельского поселения. Какую они исполнили «Цыганочку с выходом»! Сирушо Гогчян исполнила произведение на рояле и затем – армянский танец. На все руки мастерица! Казачьим танцем порадовали «Непоседы» из поселка Козлово (рук. Софья Степанова), завели с полуоборота зал артисты из «Русской души» (рук. Елена Дудинова) со своим хитом «Эх, роза, что ты вянешь без мороза?». В концерте также приняли участие Ольга Товарницкая из п. Козлово, ансамбль восточного танца «Джаваир» (п. Новозавидовский), хореографическая группа “FASHION» из Городни со своими «Ирландскими девчонками»…

Ну а в конце - приятный бонус. Из рук глав района благодарственными письмами и дипломами были награждены не только участники фестиваля, но и руководители творческих коллективов и учреждений культуры и образования, которые принимали участие в третьем районном фестивале «Единение».

На этой оптимистичной ноте и закончился праздничный концерт.

Максим МАЛАХОВ.