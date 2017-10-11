Новости культуры

ЗВЕЗДОПАД НАГРАД

5 ноября на танцевальном конкурсе в Москве юная пара Вадим Сажин и Кристина Бушманова завоевали первое место и суперкубок победителей. Золото завоевали пары Ярослав Точилов/Василиса Трушкина и Артур Гончугов/София Дородных. Победителями и призерами также стали Кристина Уварова, Дарья Левченко, Карина Морозова, Алина Лежепекова, Ева Суворова, Елизавета Власова. Кубки завоевали пары Евгений Кириллов/Елизавета Курыгина и Степан Орехов/Алина Пунько. Все дети занимаются в районном ДК «Современник» у педагога Марии Сокрутницкой (хореографический коллектив «MaryDance»).

БЛЕСНУЛИ НА «ВОЛЖСКИХ ЗОРЯХ»



28 октября в Кимрском районном Доме народного творчества прошел открытый фестиваль-конкурс среди мажореток и барабанщиц «Волжские зори».

Многочисленные любители этого вида танцевального искусства, до отказа заполнившие зрительный зал, смогли увидеть яркие, красочные выступления коллективов из Твери, Кимр, Белого городка, Дмитрова, Подольска, Великих Лук, Калязина, Талдома, Бежецка, Астрахани. Конаковский район на фестивале представлял хореографический ансамбль «Ритм» (ДК «Современник») под руководством Натальи Капитановой. Этот коллектив впервые принимал участие в столь представительном форуме. Но, несмотря на это, выступление ансамбля «Ритм» стало одним из самых запоминающихся в программе фестиваля. Номеру в его исполнении рукоплескали не только зрители, но и члены жюри. За свое выступление юные конаковские артисты были удостоены диплома и памятного кубка.

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО

КОНКУРСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



5 ноября в Санкт-Петербурге прошел ХIV Международный фестиваль-конкурс национального творчества «Без границ».

В фестивале приняли участие представители музыкально-вокального искусства из разных регионов России и стран Скандинавии. Организаторами конкурса явились Санкт-Петербуржский институт культуры, Государственный академический русский оркестр имени В.В.Андреева, Международный отраслевой комитет города Санкт Петербурга по наградам, Общероссийская танцевальная организация, Санкт-Петербургская федерация современных и эстрадных песен и танцев. Председателем жюри конкурса являлся заслуженный артист России В.Ф.Матвеев.

В результате проведённой конкурсной программы лауреатом конкурса была признана Ольга Овчинникова из поселка Радченко Конаковского района в разделе «Вокальное искусство». Она была награждена памятными наградами и дипломом в номинации «Маэстро вокала».

Также Ольга Овчинникова получила диплом в номинации «За высокий профессионализм и педагогическое мастерство». Ученица Ольги Овчинниковой Василиса Веденеева стала дипломантом первой степени международного конкурса в номинации «Детский вокал».