В Твери досрочно сдан четвёртый дом СУ-155

В Твери раньше запланированного срока завершено строительство еще одного объекта компании СУ-155. Сегодня, 9 ноября, состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию дома №27, корпус 2 по улице Хромова. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, Председатель Правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев и старший вице-президент банка Олег Бетин.

Дом по улице Хромова стал четвертым досрочно сданным объектом СУ-155 в Твери. Ранее планировалось завершить стройку в декабре 2018 года.

«По поручению Президента России Владимира Путина в прошлом году в Тверской области началась работа по исполнению обязательств перед дольщиками компании СУ-155. Из семи недостроенных домов уже сданы в эксплуатацию четыре дома – это798 квартир из 1407. Хочу поблагодарить Президента и Правительство страны за решение о выделении региону средств на завершение строительства домов», – отметил Игорь Руденя.

«Благодаря совместной слаженной работе с Правительством Тверской области нам удалось оперативно решить проблемы с коммуникациями, газо- и теплоснабжением, пересмотреть графики финансирования, и, в конечном итоге, выйти на темпы, которые позволят сдать все тверские объекты СУ-155 в текущем, 2017 году. Таким образом, Тверская область станет одной из первых среди российских регионов, где будет полностью завершено строительство «проблемных» домов компании СУ-155», - заявил Михаил Кузовлев.

В настоящее время завершается стройка на трех объектах в «Мамулино-3», которые Игорь Руденя, Михаил Кузовлев и Олег Бетин осмотрели сегодня в ходе инспекционной поездки. Сдача домов запланирована до конца 2017 года, хотя изначально предполагалось ввести объекты в эксплуатацию в 2018 году. Губернатор Тверской области отметил, что работы на объектах ведутся качественно, с соблюдением необходимых требований.

Глава региона подчеркнул также, что большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. Так в микрорайоне «Юность» строится новая школа-детский сад на 560 мест для учеников и 80 для дошкольников. В следующем году планируется начать в «Радужном» возведение школы на 1224 места, а также строительство новой дороги по улице Луначарского, которая связывает «Радужный» с другими территориями Заволжья.

Первым завершённым из списка проблемных объектов СУ-155 в Твери стал дом №29 по улице Оснабрюкская. Ключи собственники квартир получили в ноябре 2016 года. Первый дом, сданный раньше запланированных сроков, в июне текущего года – на улице Луначарского. В сентябре 2017 года получены разрешения на ввод в эксплуатацию ещё двух объектов СУ-155: в микрорайонах «Радужный» и «Мамулино-2».

Работы по завершению объектов СУ-155 в Твери были активизированы весной прошлого года благодаря совместной работе Правительства Тверской области и банка «Российский капитал», который уполномочен Правительством Российской Федерации профинансировать завершение строительства жилых домов СУ-155 в 14 регионах России. Всего на достройку объектов СУ-155 в Твери потребуется более 2 млрд руб. На сегодняшний день в строительство инвестировано 1,84 млрд руб.

Пресс-служба Правительства Тверской области.