В Твери завершается строительство объектов СУ-155

Строительство объектов СУ-155 в Твери входит в завершающую стадию. Сегодня, 9 ноября, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Председатель Правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев и старший вице-президент банка Олег Бетин посетили три дома на улицеОснабрюкской в микрорайоне «Мамулино-3», которые находятся в высокой степени готовности. Общее количество квартир в них — 609.

«Завершить строительство этих трёх домов планируется до конца года», — подчеркнул Игорь Руденя, отметив, что изначально сдавать объекты предполагалось в 2018 году.

Участники инспекционной поездки осмотрели несколько квартир, прилегающую территорию, где ведётся благоустройство, а также новую котельную на ул. Складская. Отапливаться от неё будут социальные объекты и жилые дома СУ-155. В октябре к котельной подведён газопровод. Ожидается, что подключение к сетям состоится в начале декабря, после этого объект будет запущен в работу.

Кроме того, Игорь Руденя, Михаил Кузовлев и Олег Бетин побывали на площадке в микрорайоне «Брусилово», где при участии банка «Российский капитал» идёт подготовка к строительству школы на 1224 места. Проект будет реализован при поддержке федерального центра. По предварительным расчётам, его стоимость составит 1,2 млрд рублей.

В ходе поездки глава региона и представители «Российского капитала» обсудили возможность продолжения застройки микрорайона «Мамулино». Как сказал Олег Бетин, банк готов поддерживать проекты по комплексному развитию территории.

Работа по завершению проблемных объектов СУ-155 начата по поручению Президента РФ Владимира Путина. Банк «Российский капитал» уполномочен Правительством Российской Федерации профинансировать завершение строительства жилых домов СУ-155 в 14 регионах. В Твери работы были активизированы весной прошлого года благодаря взаимодействию Правительства Тверской области и банка «Российский капитал».

Пресс-служба Правительства Тверской области.