В Тверской области с начала 2017 года на 12% увеличилось производство мяса

В 2017 году в тверском регионе увеличились объемы производства продукции животноводства – молока, мяса скота и птицы, в том числе за счет ввода в эксплуатацию новых животноводческих комплексов АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ООО «Коралл». Задачу по развитию животноводства в регионах Нечерноземья обозначил Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тверскую область летом прошлого года.

«Рост показателей животноводства очень важен для развития аграрной отрасли. Но при этом необходимо обеспечить сельхозтоваропроизводителям рынки сбыта, возможность для реализации продуктов не только внутри своего региона, но и в других крупных городах. Это позволит аграриям наладить новые торговые связи, что даст дополнительные возможности для экономического роста региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего с начала года в хозяйствах всех категорий произведено 143,6 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Производство молока составило около 161,6 тыс. тонн (100,1 % к 2016 году) при среднем надое на одну корову 3500 кг, что больше на 1,2%.

В целом поголовье крупного рогатого скота достигло 109,1 тыс. голов, в том числе дойных коров 45,8 тыс. (100,4 % к уровню 2016 года); поголовье свиней составило 595,9 тыс. (116,6%).

Реализовать свою продукцию аграрии могут на традиционных продовольственных ярмарках. С начала года в Тверской области поведено 1913 ярмарок в25 муниципальных образованиях. За прошедшую неделю в Твери была организована работа 10 таких торговых площадок, где 80 товаропроизводителей из Бежецкого, Калининского, Кашинского, Кимрского, Конаковского, Лесного, Максатихинского, Рамешковского, Старицкого, Торопецкого районов представили мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, молоко, мед, овощи и другие продукты

С 11 по 17 ноября приобрести товары АПК Верхневолжья смогут и жители Москвы. Ярмарка тверских сельхозтоваропроизводителей будет работать по адресу Нахимовский проспект, вл.51/21.

Справочно: В 2017 году значительно увеличена господдержка в АПК. На 1 рубль средств областного бюджета по софинансируемым направлениям привлечено 9,3 рубля из федеральной казны – это в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Общий объем средств, направленных на развитие сельского хозяйства Тверской области в рамках госпрограммы составил более 2,2 млрд рублей, что на 906 млн рублей больше, чем в 2016-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области.