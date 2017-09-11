Студенты Тверской области примут участие в донорской акции

Сегодня, 9 ноября, на Тверской станции переливания крови стартует масштабная студенческая донорская акция. Молодежь Верхневолжья в очередной раз внесет свой вклад в обеспечение потребности пациентов больниц Тверской области, нуждающихся в переливании крови.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

В этом году в акции примут участие студенты медицинского университета и медицинского колледжа, Тверского государственного и Тверского государственного технического университетов, Тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Тверского педагогического колледжа. Впервые на станцию крови придут учащиеся Тверского колледжа им. А.Н. Коняева.

Практика студенческого донорства существует в регионе уже около 20 лет, но наибольшую популярность это движение получило благодаря волонтерскому проекту «Подари каплю надежды», стартовавшему в 2008 году. За этот период в донорских акциях приняли участие более 5 тысяч человек, количество сданной ими крови превысило две тонны. В прошлом году в молодежной донорской акции приняли участие 270 тверских студентов, которые сдали более 126 литров крови.

Справочно: Более 6 тысяч жителей Тверской области являются постоянными донорами. В прошлом году их количество увеличилось еще на 440 человек. Свыше 5 тысяч имеют звание «Почетный донор».

За последнее время в Тверской области удалось достичь значительных результатов в работе по развитию службы крови, укреплению материально-технической базы. Так, в прошлом году на Областной станции переливания крови была введена в эксплуатацию высокотехнологичная холодильная камера для хранения крови и ее компонентов. Оборудование стоимостью более 26,5 млн рублей было закуплено благодаря дополнительной федеральной поддержке.

Кроме того, появились методики, существенно повышающие качество и безопасность компонентов крови, в которых остро нуждаются пациенты после тяжелых операций, дорожно-транспортных происшествий, перенесенной химиотерапии.

Пресс-служба Правительства Тверской области.