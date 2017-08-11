Тверская область продолжает снижать расходы на обслуживание госдолга

В 2017 году в Тверской области ожидается снижение расходов на обслуживание государственного долга почти на 825,5 млн рублей. С учётом роста доходной части бюджета на 78,5 млн рублей это позволит сократить дефицит региональной казны. Изменения, которые планируется внести в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период 2018-2019 годов, рассмотрели на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«За счёт снижения расходов на обслуживание государственного долга и увеличения доходов бюджета Тверской области в 2017 году мы уменьшаем дефицит бюджета на сумму порядка 900 млн рублей. Это стало возможным благодаря тому, что мы идём по пути сокращения объёма коммерческих кредитов, получения дополнительных доходов, повышения эффективности расходования средств», - сказал Игорь Руденя.

Таким образом, дефицит регионального бюджета составит около 4,2 млрд рублей при доходах в 52,9 млрд рублей и расходах в 57,1 млрд рублей.

Работа по замещению коммерческих кредитов бюджетными обозначена в перечне поручений по вопросам управления госдолгом субъектов РФ, который утверждён в октябре Президентом России Владимиром Путиным.

В документе также закреплены сроки программы реструктуризации, критерии определения размеров федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

«Договорились запустить программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов под конкретные обязательства субъектов Федерации. В результате они смогут направить освободившиеся средства на развитие экономики, инфраструктуры, социальную сферу, на повышение качества жизни, доходов граждан», - отметил глава государства 31 октября на совещании с членами Правительства РФ.

Участие в программе реструктуризации, которая начнётся с 1 января 2018-го, позволит Тверской области существенно сократить объём рыночных заимствований, необходимых для рефинансирования бюджетных кредитов, а следовательно, и расходы на обслуживание госдолга.

Кроме того, Верхневолжье претендует на получение дотации на обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Эти вопросы обсуждались 3 ноября на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, участие в которой принял Игорь Руденя.

Справочно: По итогам прошлого года государственный долг Тверской области уменьшился на 1,6 млрд рублей - до 26,4 млрд рублей. По темпу снижения показателя регион является одним из лидеров ЦФО. Сокращены и расходы на обслуживание госдолга - с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 0,9 млрд рублей в 2016 году.

Уровень долговой нагрузки Верхневолжья по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2016 году сократился с 72% до 66%. В результате замещения кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами улучшилась структура долга: коммерческий долг области в прошлом году стал меньше на 29% и составил 11,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.