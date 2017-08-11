В Тверской области отремонтирована дорога к Оковецкому святому источнику

В Тверской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги «Селижарово - Оковцы - Малое Ананкино». Она соединяет между собой несколько населенных пунктов Селижаровского района и обеспечивает их связь с райцентром. Также по ней можно проехать к Оковецкому святому ключу и Церкви Смоленской иконы Божией Матери в деревне Оковцы. Задачу привести в порядок основные туристические направления региона поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Состояние дорог имеет ключевое значение для развития туризма в Тверской области, создания позитивного имиджа региона среди наших гостей. Как только туристические маршруты будут приведены в порядок, начнет активно развиваться и придорожная инфраструктура, и соответственно сервис», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ремонт 19,5 - километрового асфальтобетонного участка автодороги «Селижарово - Оковцы - Малое Ананкино» начался в августе. Работы вела подрядная организация АО «Лихославльавтодор». На объекте была выполнена замена асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины и нанесена дорожная разметка.

Пресс-служба Правительства Тверской области.