Свыше 10,4 млн рублей планируется направить на создание спортивной инфраструктуры в сельских школах Тверской области в 2018 году

На создание в сельских школах Тверской области условий для занятия физкультурой и спортом в 2018 году планируется направить более 10,4 млн рублей. На условиях софинансирования из регионального бюджета в размере 1,7 млн рублей предполагается привлечь порядка 8,7 млн рублей федеральной субсидии. Вопрос рассмотрели на заседании областного Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Мы ставили цель к 2020 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 40 процентов населения. Главное – здоровье людей, полезный досуг, позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт. И прививать физическую культуру, воспитывать ответственное отношение к себе нужно, безусловно, с ранних лет», - поставил задачу Президент России Владимир Путин на одном из заседаний Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Наша задача — обеспечить одинаковое качество жизни, образования, учебного процесса на всей территории Верхневолжья», — считает Игорь Руденя.

Программа по улучшению условий для занятий спортом в сельских школах реализуется в Тверской области с 2014 года, с 2017-го в проект включены и школы посёлков городского типа. В течение четырёх лет работы проведены в 110 образовательных учреждениях 34 муниципальных образований региона.

Общий объём финансирования составил 113,7 млн рублей. На эти средства отремонтировано 69 спортзалов, закуплен спортинвентарь для 25 школ и 20 уличных площадок, оборудована новая площадка, под спортивные залы перепрофилировано 9 аудиторий, оказана поддержка 29 школьным спортклубам. По данным Министерства образования Тверской области, это позволило значительно увеличить долю школьников, которые занимаются физкультурой и спортом в свободное от учёбы время.

В текущем году на реализацию комплексного проекта по обеспечению условий для занятий спортом в сельских школах Верхневолжья было направлено более 19 млн рублей. Конкурсный отбор на получение средств прошли 23 школы из 19 муниципалитетов, в которых обучаются почти 2 тысячи детей.

В 2018 году в рамках проекта планируется привести в порядок два спортзала, перепрофилировать под спортзал одно помещение, оснастить оборудованием три плоскостных сооружения, создать два новых спортивных клуба.

Справочно: В 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовала также программа по улучшению материально-технической базы школ, который предусматривает ремонт и оснащение спортивных залов, замену оконных блоков, ремонт санузлов и кровель. Объём бюджетных ассигнований по этому направлению превысил 114,2 млн рублей, проект охватил более 50 школ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.