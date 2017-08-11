В Твери почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служенного долга

Сегодня, 8 ноября, в Твери состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В нем приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, начальник Управления МВД России по Тверской области Владимир Андреев, близкие и родственники героев, курсанты, ветераны органов внутренних дел.

«Безопасность Тверской области и ее жителей обеспечивается непростой ценой. Герои, погибшие при исполнении служебных обязанностей, всегда будут для нас образцом чести, мужества, верности долгу. Мы всегда будем помнить о них», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

При исполнении служебных обязанностей, начиная с 1941 года, погибли 194 сотрудника органов внутренних дел Тверской области. Они защищали Родину и мужественно противостояли преступности в годы Великой Отечественной войны, боролись с бандитизмом в послевоенный период, стояли на страже закона в непростые 90-е годы, участвовали в контртеррористических операциях. Еще одна потеря в рядах сотрудников органов внутренних дел произошла в этом году. В январе при исполнении служебных обязанностей погиб лейтенант полиции Андрей Никитин.

«У каждого из тех, кого мы сегодня чтим, была своя судьба. У каждого был свой рубеж, перед которым можно было либо спасовать, либо шагнуть в вечность, навсегда оставшись образцом выполнения служебного долга, ярко и достойно прожитой недолгой жизни», - подчеркнул начальник Управления МВД России по Тверской области Владимир Андреев.

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу у стен здания УМВД по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.