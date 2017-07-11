274 спортсмена и тренера Тверской области получат

единовременные выплаты за успехи на престижных соревнованиях

67 тренеров и 207 спортсменов Тверской области, в том числе, люди с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2016 году. Вопрос о распределении средств вошёл в повестку дня заседания Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 7 ноября.

«Наши спортсмены и тренеры, это 274 человека, за победы на международных и российских соревнованиях получат единовременное денежное вознаграждение. Всего на эти цели в бюджете региона заложено около 3,3 миллиона рублей», — обозначил Игорь Руденя.

По числу призёров лидируют гребля на байдарках и каноэ, в том числе лодках «Дракон», джиу-джитсу, а также дзюдо и хоккей среди спортсменов с нарушениями слуха.

Единовременное денежное вознаграждение назначается ежегодно спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах. Размеры выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области.