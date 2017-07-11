Более 41,5 млн рублей направлено на развитие муниципальных домов культуры в Тверской области

Более 41,5 млн рублей в 2017 году направляется на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Тверской области. Вопрос обсуждался сегодня, 7 ноября, на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы планируем существенно увеличить поддержку отрасли культуры. Каждый рубль, вложенный в этот сектор, обеспечивает снижение негативных тенденций в обществе. Сейчас в регионе идет модернизация клубов и домов культуры, которые должны стать современными учреждениями, оснащенными необходимым оборудованием», – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2017 году по инициативе фракции «Единая России» в Государственной думе РФ предусмотрена дополнительная поддержка для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. Тверской области на эти цели предусмотрено более 34 млн рублей, которые выделяются из федерального (30,6 млн рублей) и областного (3,4 млн рублей) бюджетов. Получателями субсидии стали 45 муниципалитетов.

По итогам проведенных конкурсов сложилась экономия в размере 7,5 млн рублей. Эти деньги также направят учреждениям культуры в 20 муниципальных образованиях области. Финансы предназначены для приобретения специализированного оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, мебели и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области.