В Тверской области 90% населения могут получить государственные и муниципальные услуги через МФЦ

Сегодня, 7 ноября, главным вопросом повестки дня заседания Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, стало развитие в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Обсуждались меры по повышению эффективности работы офисов, расширению зоны охвата территории региона услугами МФЦ.

«Доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг – важный фактор привлекательности территории для населения. Для развития сети многофункциональных центров необходимо обеспечить постоянный анализ обращений, осуществление обратной связи с гражданами», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области доступ к услугам через МФЦ имеют более 90% жителей, что отвечает задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе работают 33 филиала и 88 территориальных структурных подразделений учреждения, где оказываются 267 государственных и муниципальных услуг.

Около 80% обращений в МФЦ связаны с получением услуг по линии Росреестра и МВД. Это постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права собственности, получение паспорта гражданина РФ и другое. В связи с большим потоком подобных обращений в МФЦ зачастую возникает проблема очередей, решить которую предлагаетсяпутем подачи заявлений в электронной форме. Губернатор Игорь Руденя поручил руководству МФЦ синхронизировать эту работу с муниципалитетами, чтобы повысить качество оказания данных услуг для населения.

Кроме того, у жителей ряда муниципалитетов неудобства и нарекания вызывает отсутствие банкоматов. Губернатор обсудил с присутствующими на заседании представителями банковского сектора возможные пути решения вопроса с помощью МФЦ. Кроме того, глава региона напомнил, что поставлена задача организовать работу всех офисов региона в шестидневном режиме, а также проводить в них дни открытых дверей, чтобы жители могли получить всю необходимую информацию о работе учреждения.

Количество обращений жителей в МФЦ постоянно растёт. Если в 2016 году их было около 954 тысяч, за 9 месяцев 2017 года – уже 1,1 млн. По степени эффективности работы МФЦ в рейтинге Минэкономразвития Тверская область входит в группу субъектов РФ с высокой оценкой.

В настоящее время своих офисов нет в семи муниципалитетах региона – в Пено, Молокове, Лесном, Белом, Красном Холме, Сонкове, Фирове. Решить вопрос планируется путем строительства быстровозводимых модульных конструкций.

Также на совещании обсуждались вопросы реализации проекта «Мой бизнес» по предоставлению предпринимателям наиболее востребованных услуг через МФЦ, мероприятия по защите персональных данных, увеличению количества жителей, охваченных услугами учреждения, работе выездных мобильных бригад к тем, кто не может самостоятельно добраться до офисов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.