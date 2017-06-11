ЗАВТРА - ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Основным вопросом на заседании Правительства Тверской области, которое проведет 7 ноября Губернатор Игорь Руденя, станет обсуждение развития в Тверской области сети многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина предусматривает обеспечение не менее 90% населения возможностью воспользоваться услугами МФЦ. В Тверской области этот норматив выполнен. В настоящее время в регионе работают 33 филиала МФЦ и 88 территориально обособленных самостоятельных подразделений, включая 12 мобильных групп.

Постоянно увеличивается число граждан, обращающихся за государственными и муниципальными услугами именно в МФЦ (в 2016 г. – 954 тысячи обращений, за 9 месяцев 2017 г. – 1 миллион 143 тысячи).

Основные задачи на ближайшее время, которые будут обсуждены на заседании Правительства области – повышение качества и расширение спектра услуг МФЦ, развитие МФЦ для предпринимателей.

Также будут рассмотрены вопросы поддержки культуры и спорта. На развитие материально-технической базы муниципальных домов культуры будет выделено более 34 миллионов рублей, на поощрение тверских спортсменов и тренеров за победы на международных и российских соревнованиях – 3,3 миллиона рублей.

Кроме того, увеличивается почти на 100 миллионов рублей финансирование государственной программы «Здравоохранение Тверской области». Средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения и установку 16 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области.