Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник напоминает о подвиге, который 405 лет назад совершил наш народ ради свободы и независимости своего государства. Преодолев междоусобицы и вражду, он продемонстрировал сплоченность и патриотизм перед лицом испытаний.

События 1612 года определили дальнейшую судьбу России как великой и сильной страны. Их исторический урок и главный завет наших предков – беречь свою Родину, крепить ее своими делами, передавать из поколения и поколение непреходящие ценности: единство и любовь к Отечеству, вера и созидание во имя его настоящего и будущего своей страны.

Эти многовековые традиции и идеалы объединяют нас и сегодня, придают силы для решения масштабных задач, которые стоят перед Россией и Тверской областью.

Желаю всем жителям Верхневолжья уверенности в завтрашнем дне, реализации планов и успехов на благо Родины! Счастья, мира и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник проникнут духом патриотизма, идеей национального согласия, верности памяти предков, осознания каждым гражданской ответственности перед своим народом.

Истоки этого праздника возвращают нас на четыре столетия назад, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского разгромило армии иноземных захватчиков.

Для современной России День народного единства — праздник гражданского общества. В этот день мы отдаем дань традициям дружбы, согласия и сплоченности всех народов, живущих в нашей стране. Он символизирует глубокие исторические традиции единения российского народа для достижения общих целей, во имя процветания нашей страны и укрепления государственности.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успехов во всех начинаниях на благо как всей нашей огромной страны России, так и малой родины — Конаковского района!

С уважением,

депутат ЗС Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.