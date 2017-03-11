Тверская область вошла в 10 самых популярных направлений отдыха россиян в ноябрьские праздники

Тверская область вошла в топ-10 направлений для отдыха россиян в ноябрьские праздники. Задача по развитию туризма в регионе была поставлена Губернатором Игорем Руденей.

«Основное внимание необходимо уделять развитию гостиничного бизнеса, народных промыслов, гастрономического, событийного, водного, автомобильного туризма, православного паломничества. Эта отрасль может дать качественно новый уровень малому и среднему бизнесу. Туризм – это инвестиции, рабочие места, новые возможности для молодежи», - считает Игорь Руденя.

Самые популярные туристические города и регионы России для отдыха на День народного единства определил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 3 по 7 ноября 2017 года.

По данным портала поездки в область на праздник туристы бронируют в среднем на 2 ночи и тратят на проживание более 4 тыс. рублей в сутки.

Тверской регион уже не первый раз оказывается в строчках подобных туристических рейтингов. Так, в октябре этого года город Осташков Тверской области попал в десятку популярных туристических направлений, которые выбрали жители Москвы для отдыха во время новогодних праздников.

Справочно: Работа Тверской области по развитию туризма была высоко оценена на прошедшей в сентябре в Москве 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017». Регион отмечен двумя международными наградами: дипломом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога «Калитка». Также по итогам 2016 года Тверская область вошла в число 30 лучших регионов национального рейтинга развития событийного туризма.

Михаил Бородов.