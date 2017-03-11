В Тверской области уменьшается количество детей, оставшихся без попечения родителей

В Тверской области за 9 месяцев 2017 года на 14% снизилось количество детей-сирот, воспитывающих в специализированных учреждениях и состоящих на учете в региональном банке данных. Положительная динамика по устройству детей в семьи стала результатом мер, принимаемых в регионе по исполнению Указа Президента РФ Владимира Путина.

«Задача взрослых – сделать все возможное для того, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей. Показатели по семейному устройству детей необходимо увеличивать. Воспитание базируется на тех ценностях, которые прививаются в семье», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На начало октября на учете в региональном банке данных состояло 567 детей-сирот, подлежащих устройству в семьи. В начале года таких детей было 659, а 4 года назад 1512.

Положительная динамика наблюдается благодаря активной информационно-просветительской работе, проводимой в регионе. О положительном опыте замещающих семей можно узнать из газет, телесюжетов, тематических листовок. В организациях, где воспитываются дети-сироты, проходят дни открытых дверей для будущих приемных родителей.

На базе 12 образовательных организаций и организаций социальной защиты населения Тверской области ведется подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка из детского дома. За 9 месяцев 2017 года такую подготовку прошли 283 кандидата в замещающие родители.

На новый уровень вышла и подготовка самих детей, которым в будущем предстоит устройство в семью.

Всего на сегодня в области в 2846 замещающих семьях воспитываются 3844 ребенка. За 9 месяцев 2017 года на семейные формы воспитания устроены 493 ребенка.

Пресс-служба Правительства Тверской области.