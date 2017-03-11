Президент РФ Владимир Путин поздравляет жителей Верхневолжья с Днём народного единства

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с Днём народного единства Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям региона.

«Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придаёт уверенность во всех начинаниях — во имя успехов и благополучия России», – говорится в телеграмме от имени Владимира Путина.

Поздравления с Днём народного единства главе региона и жителям Верхневолжья также направили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, члены Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, члены Совета Федерации Виктор Абрамов и Ростислав Гольдштейн, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, мэр Москвы Сергей Собянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко.

В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от глав регионов, руководителей федеральных Министерств, служб и структур, органов местного самоуправления, общественных организаций, образовательных учреждений, предприятий Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области/