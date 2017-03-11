В Тверской области открываются новые пункты сети государственных аптек «Фармация»

ОГУП «Фармация» продолжает работу по созданию в Тверской области социально-ориентированных аптек шаговой доступности. На базе Торжокской районной больницы открылся аптечный пункт №18 от областной государственной сети.

Расширить сеть государственных аптечных учреждений в муниципальных образованиях региона поручил Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит улучшить лекарственное обеспечение, в том числе льготных категорий граждан.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях», – считает Игорь Руденя.

Государственная сеть аптек «Фармация» уже более 10 лет осуществляет отпуск лекарств льготникам регионального и федерального уровня, а также обеспечивает доставку медикаментов жителям малочисленных и удаленных населенных пунктов области.

7 ноября 2017 года откроется еще одна аптека «Фармация» во 2-ой поликлинике городской больницы № 7 в Твери. До конца 2017 года планируется ввести еще пять аптечных пунктов: в Белом Городке и на базе центральной районной больницы в Кимрском районе, в Кесовой Горе и два – в Калязинском районе.

Всего в 2017 году на территории области будут действовать 40 аптечных пунктов, 29 из которых занимаются отпуском льготных лекарственных препаратов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.