ТУРИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РАЙОНА. КАКОЕ ОНО?

1 ноября в загородном отеле «Долина Иволга» прошло совещание в формате «круглого стола» по вопросам развития туризма в Конаковском районе. Его организатором выступила администрация Конаковского района. В совещании приняли участие министр туризма Тверской области Иван ЕГОРОВ и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

Помимо них, в работе «круглого стола» участвовали заместители главы и специалисты администрации района, главы администраций муниципалитетов - поселений Конаковского района, предприниматели, в том числе представители туристического бизнеса и производственники, члены общественного совета Конаковского района, краеведы, экологи, сотрудники СМИ. В рамках совещания прошла презентация муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе на 2018-2022 годы». Было немало интересных выступлений и предложений. В конце была принята резолюция, и избран координационный совет по развитию туризма в районе.

Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Сам туризм многолик и многообразен, и спросом пользуется весь спектр услуг. Конаковский район в этом плане может предложить отдых на любой вкус - это лечение и оздоровление, это летние и зимние виды спорта, это отдых на воде. В этом наша уникальность, и мы должны ее использовать. А наше расположение меж двух столиц - это еще один козырь и преимущество.

Как развивать туризм в Конаковском районе? Чем привлекать инвесторов и туристов? Какой бренд района должен быть, чтоб стать популярным? Как и какую поддержку оказывать тем, кто создает условия для увеличения потока туристов? Именно такие, острые и живые вопросы поднимались на заседании «круглого стола» по развитию туризма на территории Конаковского района.

Еще в начале встречи министр туризма Тверской области Иван Егоров и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский тет-а-тет обсудили жизненно важный для района вопрос: о строительстве катера для перевозки людей по маршруту «Конаково - 1 Мая». Нужно отметить, что Иван Игоревич подошел к этой проблеме с пониманием, и первый шаг по ее решению сделан: назначена встреча у министра по данному вопросу.

Спикером мероприятия был Дмитрий Брехов - заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории, который курирует вопросы по развитию туризма на территории района:

- Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто принял участие в работе «круглого стола», потому что ваше мнение очень важно для нас - это курс, на который мы должны держать ориентир. Лишь собрав все идеи воедино, обсудив все точки зрения, мы придем к верному пути в развитии туриндустрии нашего района.

С приветственным словом выступил Олег Лобановский:

- Мы уже много раз говорили о развитии туризма как в Тверской области, так и в нашем районе. Находясь в этом тренде, принимая участие в выставках на уровне Российской Федерации, пришло понимание того, что мы должны от слов перейти к реальному делу. Развитие туризма - это развитие всего района в социальных, в экономических и в культурных аспектах. Наша территория - настоящий кладезь и природных, и культурных, и исторических достопримечательностей, нам есть что показать и чем заинтересовать. Осталось лишь собрать это все воедино, организовать и презентовать. Чтобы те, кто к нам приехал, испытал комфорт и удовольствие. Чтоб, приехав однажды в Конаковский район, хотелось бы посетить его снова.

Иван Егоров выступил с презентацией о государственной программе «Развитие туристской индустрии в Тверской области на 2018-2023 годы»:

- Впервые в следующем году на территории Тверской области будет работать отдельная программа, посвященная туризму. 27 сентября состоялось обсуждение этой программы, где были определены ключевые моменты развития области в сфере туриндустрии. Нужно отметить, что в уже в этом году без программы, в тесном взаимодействии с муниципалитетами нам удалось провести широкомасштабные мероприятия в сфере туризма. Также разработан первый большой паломнический маршрут «По велению души», куда вошли храмовые комплексы «Завидово» и Городни, и сегодня он конкурирует с теми маршрутами, которые нарабатывались 5-10 лет. В Казани подводятся итоги конкурса лучших маршрутов России, и этот маршрут уже в ТОП-20.

Иван Игоревич отметил проблемы, которые есть в туристической отрасли Тверской области. В первую очередь, это отсутствие до настоящего времени системного управления этой отраслью. Отсюда произрастало невнимание к основным факторам развития туризма: инфраструктуре, местам туристического показа, продвижению туристического продукта. На этом этапе происходил спад туристической притягательности, и как следствие отток инвестиций. А как всем нам известно: нет денег - нет развития.

Но есть и плюсы: новое руководство области увидело эту проблему, и сейчас огромные силы направленны на то, чтобы Тверская область стала меккой для туристов.

В программе на 2018-2023 годы обозначены амбициозные цели: создание на территории Тверской области комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности региона на туристском рынке; использование туризма как инструмента развития территорий, создания новых рабочих мест и комфортной среды.

Но также есть не менее действенные механизмы для достижения этих целей: расширение спектра и повышение качества туристского продукта; продвижение турпотенциала; развитие туристской инфраструктуры.

Стоит отметить, что в ходе обсуждения большое внимание было уделено проблеме отсутствия кадрового потенциала в данной сфере. Как бы нам ни хотелось, в вершине треугольника все же стоит конкретный человек, компетентный и грамотный человек, который понимает суть вопроса и знает, что нужно делать. А это хороший повод для будущих выпускников, чтобы подумать, какую профессию выбрать и быть нужным на своей родной земле.

Важно отметить и тот факт, что программа развития туризма в Тверской области охватывает все сферы, и она комплексная, начиная от образования и заканчивая использованием передовых информационных технологий: это и аудиогиды, и медиастенды, и различные приложения-путеводители. Курс взят на развитие не только транспортного, но и речного туризма. А это верный путь к успеху.

Министр туризма также рассказал о том, что вся область условно разделена на зоны. А Конаковскому району присвоено мелодичное, романтическое название «Конаковская Ривьера», которое, наверняка, станет брендом нашего родного и живописнейшего уголка.

Понимая то, что в области курс взят на развитие туризма и что сейчас это одна из приоритетных задач, районные власти, шагая в ногу со временем, в короткие сроки разработали качественную и необходимую муниципальную программу «Развитие туризма в Конаковском районе на 2018-2022 годы», с презентацией проекта которой выступила Татьяна Скрандовская - главный специалист отдела экономики администрации Конаковского района:

- Конаковский район имеет высокий потенциал в сфере развития туризма. Живописные места, красоты Иваньковского водохранилища, река Волга и множество малых рек, лесов, богатство природы, наличие памятников древней русской культуры – все это привлекает к нам многочисленных туристов. С районом связаны имена многих исторических деятелей культуры и науки. Это богатство, данное нам природой и историей, которое мы должны с гордостью продвигать и развивать. Целью муниципальной программы является создание на территории Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке. И исходя из этой цели был определен ряд задач, решение которых позволит достичь желаемых результатов:

• Организация и проведение конференций, «круглых столов» и семинаров, общественных обсуждений;

• Проведение конкурса «Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району»;

• Предоставление субсидий юридическим лицам Конаковского района для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района;

• Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов;

• Организация презентаций Конаковского района, проведение форумов, участие в федеральных и международных выставках туризма с целью привлечения инвесторов;

• Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий района;

• Проведение конкурсов «Лучший в туризме».

Это основные направления, по которым, в первую очередь, нужно будет работать. Что позволит усилить внимание к туристической отрасли, породит в сознании интерес к данному направлению, что в итоге даст нужный эффект - «Конаковская Ривьера» станет притягательным и излюбленным местом любого туриста.

Завершением первой части работы «круглого стола» стало избрание членов Координационного совета по развитию туризма в Конаковском районе, ими стали: Олег Лобановский, Алексей Пляскин - глава с/п «Завидово»; Дмитрий Брехов; Лариса Владимирова - заместитель главы администрации г. Конаково; Марк Каганский - основатель «Ривер Клаб»; Валерий Солонбеков - ООО «ПК»Конаковский фаянс»; Владимир Худяков - представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Конаковском районе; Валерий Ильичев - гендиректор «Компании «Продвижение»; Константин Тихонов - депутат пгт Новозавидовский; Елена Воронина - заведующая краеведческим музеем; Владимир Барышников - председатель районного Общественного совета; Александр Слепышев - депутат с/п «Завидово»; Алла Фомина - председатель районного экологического клуба; Андрей Огиренко - гендиректор ОАО «Голутвинская слобода»; Лидия Сивакова - гендиректор АО «Санаторий Карачарово».

Примечательно и отрадно то, что практически каждый, кто принял участие в «круглом столе», а это порядка 40 человек, заметили тот факт, что нужно действовать в команде!

«Мы все в одной лодке, и если каждый будет грести в свою сторону, мы останемся на месте - посередине тихой гавани», - отметил Олег Лобановский. И с этой мыслью согласились все. Действительно, лишь совместные усилия каждого предпринимателя, каждого отельера и ресторатора, каждого руководителя поселения, общественного активиста приведут нас к успеху.

Результат этого «круглого стола» - «проросшее зерно» понимания важности взаимодействия и объединения всех участников туриндустрии района с целью предложения уникального, разнообразного туристического продукта. И речь идет о разработке эксклюзивного тура, когда человек, приезжая в Конаковский район, может получить «всё и сразу» - комбо-тур. О мнениях, решениях, последующих действиях и конкретных предложениях, родившихся за обсуждением, мы расскажем в следующем номере.



Участвовать!

Нельзя отложить...

Такое решение приняли жители пгт Козлово на собрании, которое состоялось 19 октября и в котором приняли участие 85 человек.

Уже в пятый раз Козлово готово принять участие в программе поддержки местных инициатив. Напомним, что ранее по данной программе жителям и руководству поселения удалось отремонтировать фасад здания местного Дома культуры и поменять кровлю. 19 октября в городском поселении поселок Козлово прошло очередное общее собрание жителей поселения, в котором приняли участие 85 человек.

Жители уже неоднократно выступали за поддержку проекта «Ремонта дороги к МБДОУ детский сад № 1 по адресу: улица Стадиона, пгт. Козлово Конаковского района Тверской области». И даже подавали заявку на участие, но, увы, не набирали достаточного количества баллов. Понимая всю важность и необходимость реализации этого проекта, население и руководство поселения решили доработать документацию и вновь участвовать в Программе поддержки местных инициатив в 2018 году.

Заметим, что одним из условий участия в программе является софинансирование проекта жителями поселка. На собрании был определен взнос жителей на реализацию программы ППМИ: 100 рублей и более и определена сумма денежного вклада от населения в размере 140000 рублей.

Также на собрании была избран состав инициативной группы, обязанной контролировать процессы, связанные с выполнением проекта ремонта дороги, в которую вошли: Светлана Романенко - исполняющая обязанности главы администрации пгт Козлово; Светлана Осипова - директор МБДОУ детский сад №1, Галина Степанова - директор МБУ «Центр досуга», Валентина Павлова - техник-смотритель ООО УК «Жилищные услуги» и Олеся Саблукова - активистка поселения. Напомним, что программа поддержки местных иницатив в Тверской области стартовала в 2013 году. Она предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию наиболее важных для сельских территорий проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений. При этом отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии населения, что является отличительной особенностью ППМИ. Главная ценность программы состоит не в ее материальном эффекте, а в возможности для жителей попробовать себя в роли лидеров, хозяев своей земли, принять участие в решении первоочередных проблем. Главы муниципалитетов в данном случае выступают в качестве партнеров, что дает им возможность вести равноправный и открытый диалог с жителями, услышать своих земляков и поддержать их.

Условия участия в конкурсе с каждым годом становятся сложнее, и городское поселение поселок Козлово стало одним из немногих в области, которое уже несколько раз выигрывает конкурс и получает поддержку своим инициативам! Жители поселка воодушевлены такой поддержкой и планируют одержать победу и в следующем году.