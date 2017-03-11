СТОЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ

7 ноября, ровно 100 лет назад в России произошло событие, навсегда изменившее ход не только ее истории, но и радикально повлиявшее на ход истории мировой. Власть в самой крупной по площади стране мира перешла от правящей капиталистическо-монархической верхушки к так называемому простому народу.

Этот простой народ под руководством большевиков-реформаторов начал активно строить новую жизнь, где не должно было быть эксплуатации человека человеком, а впоследствии и денег, должно было наступить всеобщее благоденствие. Со временем это счастье планировалось распространить на весь мир, и имя ему – коммунизм. Великий эксперимент по переформатированию общественности был начат. К сожалению, пример страны советов показал, что большевики, пришедшие к власти столетие назад, что-то не учли в устройстве мира. И 26 лет назад Советский Союз приказал долго жить, так и не придя «к победе коммунистического труда». Эксперимент закончился неудачей.

Однако за эти годы произошло очень много такого, чего любой стране хватило бы не на одну сотню лет. Коллективизация и индустриализация, победа в самой страшной войне в истории человечества, мощный промышленный скачок и освоение космоса – все это ставят в заслугу советской власти. Но главное, за эти годы была выращена особая порода людей - советских. Пусть они были наивны в своей вере в грядущий коммунизм и ставили коллективное выше личного. Об уроках советской власти немало сказано, их надо знать и учитывать при дальнейшем нашем развитии. Но зато эти люди (не считая отдельных их представителей) были добрее, честнее и в целом, наверное, лучше. Так что результат эксперимента нельзя считать провальным. Просто мировая история распорядилась иначе…

При СССР этот день называли годовщиной Великой октябрьской социалистической революции, в перестройку он стал днем октябрьского переворота. Но как ни называй это событие, никто не отменяет того факта, что начатый отсчет этих семидесяти лет дал миру могущественное государство, с которым считался весь мир. Все это теперь – наша история. Для нас, тех, кто родился в СССР, этот день остается в памяти праздничным. И пусть его не отмечают так, как раньше. Мы помним и демонстрации, и красные флаги, и то особое настроение, которое царило в дни всенародных праздников. Можно по-разному относиться к тем же коммунистам, которые до сих пор, как выжившие после катаклизма реликтовые животные, продолжают верить в светлое будущее и даже заседают в Государственной думе. Но их стоит уважать хотя бы за то, что только они в этот день могут пройти по главным улицам с красными флагами!

Через несколько дней Октябрьской революции исполняется ровно век! 7 ноября – прекрасный повод вспомнить прошлое и его уроки. С праздником, друзья!