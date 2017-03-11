ПО КАРТЕ РАЙОНА

Изоплит

«Первый учитель и первый звонок –

так начинаются школьные годы»

В далекие довоенные годы, 80 лет назад, началось строительство одной из первых в стране фабрик по производству утеплительных материалов для строек – изоляционных плит, что дало название выросшему рядом рабочему поселку – Изоплит.

И, конечно же, одним из первых жизненно важных объектов, строившихся параллельно с цехами фабрики, бараками для жилья рабочих, была школа. Добротная, бревенчатая, с высокими окнами и уютным двором, она долгие годы верой и правдой служила стране, давая жизненный старт своим выпускникам. Какие замечательные, самоотверженные педагоги здесь трудились! Не считаясь со своим личным временем, они умели раскрыть таланты и возможности каждого ребенка, заинтересовать и направить на изучение предметов, а также создать атмосферу любви, понимания и тепла в стенах школы, которая поистине была домом для ребят. До ночи светились ее окна. Теплую память о каждом учителе хранит школьный музей, который по крупицам собирали заслуженный учитель школы Валентина Александровна Миронос (неоценим вклад ее мужа Евгения Петровича по фото- и киномонтажу) и замечательный историк и краевед Галина Алексеевна Лебедева.

Радует душу, что и в наши дни, в стенах современной двухэтажной школы, музей открыт для ребят, пополняется новыми экспонатами и хроникальными документами – ведь только так можно привить детям любовь к Родине. За это сегодня стоит сказать спасибо Марине Анатольевне Москалевой.

С первых дней своей жизни школа неразрывно связана с заводом, который являлся градообразующим предприятием. Они взаимно дополняли друг друга: школа готовила для производства кадры, завод обеспечивал шефскую помощь (лучшие электрики, сантехники, маляры направлялись в помощь школе). Шефы были наставниками ребят. Например, в годы моей комсомольской юности у меня и моих сверстников были комсомольские путевки для работы в школе, и мы работали в комсомольской оперативной дружине по воспитанию трудных подростков.

Много лет я проработал руководителем профсоюзной организации завода и в этом качестве был частым гостем в школе. Директор школы тех лет Лариса Николаевна Новожилова – заслуженный учитель РФ, учитель от Бога и несравненная хозяйка школы. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но коллектив достойно принял эстафету.

Как производственник не могу не вспомнить труд еще одного человека, которого уважают и благодарят многие, - это мастер тарного цеха завода Клавдия Ивановна Жожина. Нет у нее педагогического образования, но для многих она – учитель. Для всей приходившей на завод молодежи без профессий ее тарный цех был школой, школой жизни. Здесь были созданы комсомольско-молодежные бригады, здесь соревновались в выполнении производственных заданий и награждались лучшие. И Клавдия Ивановна была для всех и наставником, и воспитателем. Думаю, она достойна поздравлений в юбилей школы. Спасибо всем учителям, спасибо школе! С праздником! Желаю всем здоровья и благополучия!

Сергей СОЛДАТЧЕНКОВ,

выпускник школы 1972 года.