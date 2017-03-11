О ЛЮДЯХ ТОЖЕ ЗАБЫВАТЬ НЕ СТОИТ

Недавно в «Заре» был опубликован хороший фоторепортаж с акции «Счастливая собака», на которой волонтеры собирали средства и корм для питомцев пункта временного содержания бездомных животных. У этой акции есть хорошая поддержка - со стороны администрации района, со стороны общественников и активистов, со стороны простых людей. Конечно, собак жалко, проблема с ними очень серьезна, и мы надеемся, что ее получится решить. Но, помогая животным, не стоит забывать и о людях.

В начале декабря отмечается День инвалидов. В нашем районе проживает огромное число людей с ограниченными возможностями. Их - около 6000. И многие из них не выходят из дома из-за крайне неразвитой инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, так называемой «доступной среды». Кроме того, есть и те, кто находится в трудной жизненной ситуации, есть те, с которыми необходима работа психолога. Зато всегда в наличии - отсутствие необходимых средств реабилитации и маленькая пенсия, на которую инвалид привык жить, на всем экономя.

Есть такое предложение: а может нам стоит провести такую же обще- районную акцию «Поможем инвалидам», проявив заботу и подарив душевное тепло и внимание людям, которые нуждаются в простой человеческой поддержке?

Г. КОРНИЛОВА. Конаково.