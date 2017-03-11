ФИЛИАЛ «КОНАКОВСКАЯ ГРЭС» ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ГОТОВ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовка к работе в осенне-зимний период является одной из приоритетных задач коллектива филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». Готовность к несению пиковых нагрузок является результатом выполнения комплекса мероприятий, проводимых в полном соответствии с Положением Министерства энергетики Российской Федерации «О проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период».

С 18 по 20 сентября 2017 года на Конаковской ГРЭС работала комиссия, которая проверяла выполнение мероприятий по подготовке электростанции к эксплуатации в зимних условиях. В ее состав вошли представители Ростехнадзора, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), МЧС, а также руководство станции.

Технические специалисты электростанции представили отчет о выполнении всего комплекса работ по подготовке станции к зиме. Помимо проведения технических мероприятий, проверили готовность персонала, реализовав натурные противоаварийные тренировки в условиях низких температур с привлечением пожарной части № 20. Также на станции выполнены работы по ремонтной программе. Проведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования в соответствии с годовыми графиками, а также плановые ремонты зданий и сооружений; выполнены работы по проверке систем отопления зданий, утеплению и ремонту остекления, в том числе главного инженерного и административного корпусов; береговой насосной станции № 1,2; газораспределительного пункта № 1,2,3; топливно-транспортного цеха; шламонасосной; мазутонасосной №1,2; объединенного вспомогательного корпуса № 2, а также химического цеха.

Согласно плану подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузки персонал электростанции обеспечен соответствующей утепленной спецодеждой, спецобувью, а также другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Также были реализованы мероприятия, направленные на подготовку персонала к работе в зимних условиях, включая проведение тренировок и инструктажей по теме «Действие персонала электростанции при аварийном отключении энергетического оборудования в условиях резкого снижения температуры наружного воздуха». С целью профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций в период работы комиссии проводилась противоаварийная тренировка по ликвидации всевозможных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период.

Благодаря проведенным мероприятиям и по результатам работы комиссии 20 сентября 2017 года был подписан «Акт проверки готовности филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Конаковская ГРЭС к осуществлению бесперебойных поставок тепловой и электрической энергии потребителям в зимний период готова.