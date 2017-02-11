На выездном совещании Министерства сельского хозяйства РФ в Тверской области обсудили развитие льняного кластера региона

2 ноября в Твери состоялось совещание о перспективах развития сельского хозяйства Верхневолжья, которое провёл первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов. Особое внимание было уделено поддержке льняного кластера региона.

В разговоре приняли участие руководители департаментов Минсельхоза России, заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр сельского хозяйства региона Павел Мигулёв, руководители профильных хозяйств, предприятий и научных организаций, главы муниципалитетов. Встреча прошла на площадке Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Льноводство является традиционным для Тверской области направлением сельского хозяйства. Поддержка льноводов обсуждалась на совещании по развитию агропромышленного комплекса в Центральном Нечерноземье, которое летом 2016 года провёл в тверском регионе Президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу по увеличению объёмов поддержки льносеющих и льноперерабатывающих предприятий области.

«В подотрасли льноводства у нас серьёзные конкурентные преимущества перед другими регионами исходя из климатических условий, поэтому её необходимо развивать», — считает Игорь Руденя.

Джамбулат Хатуов высоко оценил работу главы региона по развитию и повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.

«Перед руководителями субъектов стоит задача максимально эффективно использовать меры господдержки для стимулирования развития подотраслей АПК. Игорь Михайлович Руденя очень активно и профессионально отстаивает интересы Тверской области, обращается с инициативами в Министерство сельского хозяйства РФ», — сказал Джамбулат Хатуов.

Заместитель Министра подчеркнул: на федеральном уровне обозначены цели по увеличению посевных площадей, в том числе вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель, повышению урожайности, совершенствованию механизмов господдержки, привлечению инвестиций в сельское хозяйство, модернизации техники. Перечисленные направления актуальны, в частности, для производства льна.

Кроме того, необходима последовательная работа по повышению качества льноволокна, продвижению продукции льноводства на внутреннем рынке.

Отдельная программа по развитию льняного кластера Тверской области должна быть включена в общий план развития сельского хозяйства региона, отметил Джамбулат Хатуов.

В настоящее время на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства РФ находятся инвестиционные проекты 6 предприятий льноводческого комплекса Верхневолжья, которые претендуют на получение льготных кредитов.

Во время рабочего визита в Тверскую область Джамбулат Хатуов посетил часть из них, а также ознакомился с работой других сельхозтоваропроизводителей и научно-исследовательских организаций АПК.

Справочно: Правительство Тверской области последовательно наращивает поддержку льносеющих предприятий. В текущем году размер субсидии по этому направлению увеличен до 6,4 тыс. рублей за тонну льноволокна.

В настоящее время на территории Верхневолжья действуют более 20 льносеющих хозяйств, 6 льнозаводов, 2 льносеменоводческие станции, научно-исследовательские институты льна и механизации льноводства. В 2017 году льноводы ожидают повышения урожайности культуры с прошлогодних 7,4 ц/га до 8,2 ц/га.

Пресс-служба Правительства Тверской области.