Правительство Тверской области будет развивать сотрудничество с региональным Управлением федерального казначейства

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководителем Управления федерального казначейства по Тверской области Мариной Подтиховой. В полномочия ведомства входит сбор доходов и их распределение по всем уровням бюджета, внутренний финансовый контроль. В ходе разговора обсуждались основные направления сотрудничества Управления с Правительством региона. В частности, по обеспечению исполнения бюджета региона, контролю за операциями с денежными средствами.

«Нам необходимо развивать новые форматы сотрудничества, потому что казначейство развивается, появляются новые направления работы, формы мониторинга. Консолидированная работа с вами позволит нам повысить эффективность использования денежных средств на территории региона», - отметил Игорь Руденя.

Первоочередная совместная задача, обозначенная главой региона, – наладить более детализированный мониторинг исполнения федеральных проектов и программ, которые были инициированы Правительством России по указаниям Президента Владимира Путина. Эта работа ведется в соответствии с установленными процедурами, но дополнительные рекомендации казначейства очень важны – подчеркнул Губернатор.

Среди других важных направлений работы - повышение доходной части бюджета региона. Эта работа должна вестись не за счет роста нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, а за счет увеличения количества объектов налогооблажения. Управление федерального казначейства по Тверской области со своей стороны активно работает в данном направлении – заверила Марина Подтихова.

Также стороны договорились о более активном участии казначейства в процессе рассмотрения и принятия бюджета региона, а также актуализации соглашения о сотрудничестве Правительства области с ведомством, заключенном в 2014 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.