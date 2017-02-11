Более 760 единиц сельхозтехники и оборудования обновили аграрии Тверской области при бюджетной поддержке

При поддержке областного Правительства с 2014 по 2017 годы сельхозтоваропроизводители региона обновили более 760 единиц сельхозтехники и оборудования. В текущем году по данному направлению аграрии получили из областного бюджета 25,4 млн рублей – это в 3,4 раза больше,чем в предыдущем году.

«Обновление и расширение парка машин поможет решить задачи ввода в оборот земель сельхозназначения, развития растениеводства и молочного животноводства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Расширение парка сельхозмашин производители Тверской области ведут, в том числе в рамках сотрудничества с АО «Росагролизинг» на льготных условиях: с отсрочкой первого платежа в 6 месяцев и без залога. Соответствующее соглашение с компанией региональное Правительство подписало в прошлом году.

В этой работе готово участвовать ООО «КЗ «Ростсельмаш» – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в четырех странах. Линейка выпускаемой продукции включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

Министерством сельского хозяйства Тверской области достигнута договоренность о реализации с компанией совместных программ по поставке техники для производителей региона на льготных условиях. Также обсуждаются перспективы сотрудничества и возможность открытия сервисных дилерских центров «Ростсельмаш» на территории области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.