21 населённый пункт Тверской области посетят федеральные и региональные туроператоры в рамках инфотуров

В ходе работы по продвижению туристского потенциала Верхневолжья на внутреннем и международном рынке в 2017 году организовано 7 информационных туров для федеральных и региональных туроператоров, в том числе тех, которые работают с туристами из Китая. В поездках также принимают участие журналисты отраслевых СМИ.

Создание условий для развития туризма на территории Тверской области — одна из ключевых задач, обозначенных Губернатором Игорем Руденей. В ближайшие 5 лет планируется увеличить турпоток в регион до 3 миллионов человек в год.

«Туризм – это серьёзный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Он должен стать катализатором социально-экономического роста муниципальных образований Тверской области», — считает Игорь Руденя.

В программы инфотуров включены посещение 21 города и населённого пункта региона, экскурсии в 9 городов и 20 музеев, представление новых интерактивных программ, участие в 5 мастер-классах.

В настоящее время уже состоялись три инфотура по маршрутам Завидово – Тверь – Торжок – Василёво, Тверь – Старица – Оленинский район – Торопец – Нелидовский район – Ржев и Тверь – Калязин – Кашин – Тетьково – Бежецк – Градницы.

В ноябре запланированы следующие инфотуры: Конаковский район – Тверь – Торжок – Берново – Старица, Тверь – Торжок – Нило-Столобенская пустынь, Тверь – Вышний Волочёк – Торжок – Берново – Старица, Тверь – Старица – Берново – Торжок – Нило-Столобенская пустынь – Оковцы.

Справочно: Перспективы развития туристических маршрутов и брендов Верхневолжья обсудили в конце сентября на I Тверском туристском форуме. Участие в нём приняли более 120 человек: представителей региональных и муниципальных властей, отельного бизнеса и компаний-туроператоров, музеев, профильных общественных организаций, а также экспертов и потенциальных инвесторов.

На дискуссионных площадках форума говорили о повышении качества услуг в туристской сфере, рассматривали успешный опыт функционирования отелей на территории Верхневолжья, развитие событийного туризма, создание авторских экскурсионных программ.

В рамках события также состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Лучший в туризме», презентация проекта China Friendly, подписано соглашение о взаимодействии между Министерством туризма Тверской области и профессиональным объединением в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ».

Пресс-служба Правительства Тверской области.