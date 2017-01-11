Дата-центр «Менделеев» в Удомле начнет работу в декабре 2017 года

В декабре 2017 года планируется начать эксплуатацию первого этапа центра обработки и хранения данных «Менделеев» рядом с Калининской АЭС в Удомле. ЦОД «Менделеев» в Тверской области – совместный инвестпроект концерна «Росэнергоатом» и ПАО «Ростелеком» – станет одним из самых крупных в России и Европе. С учетом второй очереди его проектная мощность составит около 80 МВт.

«Создание центров обработки и хранения данных активно ведется во всем мире. Планируем развивать это перспективное направление в Тверской области», – отмечал Губернатор Игорь Руденя на встрече с генеральным директором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым в апреле этого года.

График завершения строительства и готовность объекта ЦОД к включению в распределительную сеть Калининской АЭС обсуждались 27 октября 2017 года в ходе рабочего визита генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева в Удомлю.

Планируется, что в декабре будет начата эксплуатация и оснащение серверными мощностями первых аппаратных залов ЦОД. Собственные мощности «Росатома» на объектах первой очереди включают около 800 унифицированныхIT-стоек. На втором этапе в течение 2018-2019 годов будут дополнительно введены аппаратные залы для размещения до 4800 унифицированных стоек. В планах – в 2020-2021 годах расширить мощности ЦОД до 8000 стоек.

Центр обработки данных будет использоваться для предоставления услуг по совместному размещению серверного оборудования, хранению и обработке информации, развитию облачных продуктов. Соседство с Калининской АЭС позволит дата-центру в Удомле иметь независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.