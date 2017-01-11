СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА!

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1 ноября – День судебного пристава
Уважаемые работники и ветераны службы судебных приставов Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба судебных приставов – это важнейший государственный институт, обеспечивающий неукоснительное исполнение судебных решений.
Эффективная деятельность ведомства вносит большой вклад в защиту конституционных, социальных и трудовых прав граждан, способствует укреплению законности на территории Тверской области и всей России, влияет на наполняемость бюджетов всех уровней.
Пусть профессионализм, верность долгу и следование букве закона помогают сотрудникам службы и впредь выполнять важнейшие государственные задачи!
Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов на благо Родины!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя.