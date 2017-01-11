СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА!

1 ноября – День судебного пристава

Уважаемые работники и ветераны службы судебных приставов Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба судебных приставов – это важнейший государственный институт, обеспечивающий неукоснительное исполнение судебных решений.

Эффективная деятельность ведомства вносит большой вклад в защиту конституционных, социальных и трудовых прав граждан, способствует укреплению законности на территории Тверской области и всей России, влияет на наполняемость бюджетов всех уровней.

Пусть профессионализм, верность долгу и следование букве закона помогают сотрудникам службы и впредь выполнять важнейшие государственные задачи!

Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов на благо Родины!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя.