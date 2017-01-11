Губернатор Игорь Руденя поднялся на восемь позиций в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

В рейтинге компании «Медиалогия» за сентябрь 2017 года губернатор Тверской области Игорь Руденя занял одиннадцатое место среди глав регионов России в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поднявшись вверх на восемь позиций.

Нет ничего удивительного в том, что губернатор Тверской области укрепил позиции в рейтинге – это объективная оценка его деятельности по оздоровлению ситуации в сфере ЖКХ, считает Александр Тягунов, зампредседателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу регионального Законодательного Собрания.

«Самый главный показатель – вхождение области в отопительный сезон. Мы помним, как это было на протяжении многих лет: аврал, срыв сроков, – говорит Александр Тягунов. – В этом году проблемы были, но они оперативно решались, и регион вступил в осенне-зимний период сравнительно спокойно, в нормальном режиме». Эксперт также отметил, что в ходе подготовки к зиме в этом году была проведена большая кампания по модернизации и реконструкции коммунальных сетей, что особенно заметно в городе Твери.

«Еще одна важнейшая тема – это газификация. Впервые региону удалось выйти на динамику сокращения долгов коммунальных организаций за газ. За летние месяцы их объем сократился более чем на три миллиарда рублей, – сказал зампред профильного комитета Заксобрания. – Судя по энергичным действиям Игоря Михайловича, а также его способности договариваться с руководством «Газпрома», есть уверенность, что проект по газификации юго-запада Тверской области будет реализован».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 42 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. МедиаИндекс – показатель, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR компании, бренда или персоны.

Первые строчки в сентябрьском рейтинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Михаил Бородов.