Игорь Руденя: необходимо повысить объемы переработки древесины в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с генеральным директором ОАО «Нелидовский ДОК», председателем Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Русланом Лебедевым. Стороны обсудили вопросы развития лесопромышленного комплекса региона. В частности, речь шла о том, как обеспечить сырьем местные предприятия, повысить объемы переработки древесины в регионе.

«Главная задача в развитии лесопромышленного комплекса тверского региона – минимизировать вывоз древесины с территории области и создать условия для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Основными показателями эффективности работы отрасли должны стать количество рабочих мест и уровень заработной платы, рост налоговых отчислений в бюджет региона», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Недостаток сырья негативно сказывается на работе деревообрабатывающих предприятий области – отметил Руслан Лебедев. В частности, уходят кадры, не обеспеченные работой.

Чтобы местные предприятия развивались и уверенно чувствовали себя на тверской земле, необходимо привлекать инвесторов для модернизации производств – подчеркнул Игорь Руденя. Кроме того, по мнению Губернатора, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров должен активнее взаимодействовать с арендаторами лесов, чтобы сырье шло на переработку местным предприятиям.

«Отраслевой союз должен быть двигателем лесопромышленной политики. Мы готовы вас поддерживать. Нужна системная работа, которая будет приносить доходы в областной бюджет», - добавил Игорь Руденя.

Кроме того, стороны обсудили планы по развитию Нелидовского деревообрабатывающего комбината, который в этом году отмечает 110 лет со дня основания. Также речь шла о рациональном использовании природных ресурсов, работе по лесовосстановлению, борьбе с лесными пожарами и других актуальных вопросах развития отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области.