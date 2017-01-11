Тверская область примет всероссийский фестиваль народно-певческого искусства «Факел жизни»

Со 2 по 5 ноября в Тверской академической филармонии состоится всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства «Факел жизни», посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Н.К. Мешко. Мероприятие является совместным проектом министерства культуры Российской Федерации и Правительства Тверской области.

«Символично, что это событие проходит на тверской земле, на родине знаменитого хормейстера, композитора и педагога Нины Константиновны Мешко. Фестиваль способствует популяризации народного песенного искусства, позволяет зажечь в сердцах молодёжи любовь к уникальному наследию нашей страны», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Торжественное открытие фестиваля состоится 2 ноября в 18:30. В этот день на сцене филармонии выступит Академический хор русской песни с программой «С любовью, Россия!». Аккомпанировать хору и исполнять сольные инструментальные номера будет оркестр народных инструментов «Финист Балалайка» под управлением народного артиста России, композитора Игоря Обликина.

3 ноября запланирован концерт Государственного академического Оренбургского русского народного хора, 4 ноября — Государственного академического Северного русского народного хора.

Завершит фестиваль «Факел жизни» гала-концерт 5 ноября. В программе — выступления Тверского муниципального оркестра народных инструментов им. В.В. Андреева, вокального ансамбля «Журавушки» Северного русского народного хора, фольклорного ансамбля «Венец» (Кострома), вокально-хореографического ансамбля ВГТРК «Звонница», ансамбля «Московия». Солисты: заслуженная артистка России Светлана Бочкова, заслуженная артистка России Юлия Учватова, Анна Аверина, Екатерина Бродская, Владимир Бурлаков, Александр Василенко, Ксения Позднева.

Нина Константиновна Мешко — знаковая фигура в истории народного вокального исполнительского искусства России, академик ЮНЕСКО, заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных, профессор, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки, лауреат премии Правительства РФ, кавалер ордена Ленина, ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена «Андрея Первозванного».

Пресс-служба Правительства Тверской области.