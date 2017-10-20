В Тверской области пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства

В городах и районах Тверской области пройдет ряд патриотических мероприятий, приуроченных к Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Одним из центральных событий станет молодежная акция в Твери «В единстве сила».

«Очень важно, чтобы у молодежи формировалось полноценное представление об истории страны, чтобы подрастающее поколение помнило о нашем наследии, культуре. Тверская молодежь должна не просто воспитываться в духе патриотических ценностей, но и активно участвовать в их сохранении и развитии», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В ходе акции «В единстве сила», которая стартует 4 ноября в 12.00 на улице Трехсвятская, вспомнят события 1612 года. Запланированы театрализованное представление и квест, посвященный периоду Смутного времени.

Также в этот день в Городском саду Твери будет работать интерактивная площадка, посетителей которой ждут выставки, мастер-классы, игротеки. В ДК «Химволокно» пройдет фестиваль национальных культур «В единстве наций – дружба народов».

В Твери и районах области День народного единства отметят в различных форматах: запланированы конкурсы, викторины и брейн-ринги, тематические беседы и лекции, выставки, концертные программы, соревнования. В работу будут включены учреждения образования, культуры и спорта, в том числе на селе.

Ключевой темой большинства мероприятий станут героические события 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. На Руси 4 ноября отмечали праздник Казанской иконы Божией Матери. Именно под сенью этой иконы была одержана историческая победа над захватчиками.

Пресс-служба Правительства Тверской области.