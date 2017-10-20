В ноябре 2017 года мобильные врачебные бригады посетят 7 районов Тверской области

В Тверской области сформирован график выездов мобильных медицинских бригад в ноябре 2017 года. Получить консультации специалистов ведущих лечебных учреждений региона смогут жители семи территорий. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области.

«Мы должны обеспечить эффективную и доступную врачебную помощь на всей территории области. На первом плане сегодня повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Наша задача – увеличить не только объемы финансирования отрасли, но и повысить удовлетворенность жителей региона качеством медицинской помощи», — обозначил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Мобильные бригады посетят Ржевский район (8 ноября), Лесной район (15 ноября), Вышневолоцкий район (17 ноября), Кимрский район (22 ноября), Максатихинский (23 ноября), также запланирован прием пациентов в Западнодвинском и Кашинском районах.

В состав бригад входят специалисты областной клинической больницы, перинатального центра, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, первой, шестой и седьмой больниц города Твери, больницы скорой медицинской помощи, Центра Аваева. По результатам приёма пациентам будут выданы направления на дальнейшее обследование в медицинских учреждениях областного центра.

График выездов специалистов в сельские территории спланирован при участии Совета главных врачей, созданного при Министерстве здравоохранения Тверской области по предложению Губернатора Игоря Рудени.

Начиная с сентября 2017 года врачи уже посетили Кесовогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Конаковский, Спировский, Сонковский, Спировский, Бельский и другие районы. Всего с сентября по декабрь 2017 года запланировано более 50 приемов в 34 муниципальных образованиях региона. Выезды сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах, а также в соответствии с запросами жителей.

Полный график выездов размещён на сайте минздрав.тверскаяобласть.рф в разделе «Населению» (подраздел «Информация для населения»).

Пресс-служба Правительства Тверской области.