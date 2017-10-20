Заместителем Министра финансов Тверской области назначена Юлия Олешко

Заместителем Министра финансов Тверской области, начальником управления финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций назначена Юлия Олешко. Губернатор Игорь Руденя провел встречу с новым замминистра, на которой были определены основные направления работы и перспективные задачи.

«Очень важно Ваш опыт работы в казначействе, сфере сельского хозяйства использовать при формировании отраслевых программ. Необходимо провести мероприятия по актуализации наших госпрограмм, посмотреть, по каким направлениям нужно повысить их эффективность. Очень важно не только обеспечивать 100%-ное финансирование, но и достигать поставленных задач в отраслевом разрезе», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что анализ эффективности госпрограмм должен быть проведен с учетом достигнутых за последние два года результатов.

В ближайшее время в Законодательном Собрании Тверской области будет рассматриваться закон о бюджете на 2018-ый и плановый период 2019-2020 годов.

«Важный элемент работы при утверждении бюджета – своевременное принятие нормативных актов. Основные нормативы должны быть приняты до 1 января 2018 года. До этого же срока необходимо сформировать перечень мероприятий по реализации положений закона о бюджете на будущий год», – поручил Игорь Руденя.

Справочно: Юлия Михайловна Олешко родилась в Ржеве Тверской области. Окончила Тверской государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)».

В 2001-2012 годах работала в администрации Ржева Тверской области в отделе казначейского исполнения бюджета, бюджетном и финансовом отделах.

С 2012 по 2017 годы – заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Тверской области.

В мае 2017 года была назначена заместителем Министра сельского хозяйства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.