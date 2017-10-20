Более 5,4 тысячи подростков Тверской области получили временную работу с начала года

В Тверской области продолжается работа по организации занятости подростков в свободное от учёбы время, в том числе, в дни школьных каникул. Всего с начала года таким образом трудоустроены более 5,4 тысячи молодых людей. В приоритетном порядке временные рабочие места предоставляются ребятам в сложной жизненной ситуации: сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, подросткам из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также состоящим на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних.

По поручению Губернатора Игоря Рудени разрабатывается проект по развитию занятости молодых жителей Тверской области.

«Наша задача – обеспечить максимальную занятость населения области. Особенно это касается молодёжи, которая должна быть мотивирована на работу в родном регионе. От этого во многом зависит развитие экономики Верхневолжья», — считает Игорь Руденя.

Что касается временных рабочих мест, служба занятости предлагает ребятам вакансии, не требующие профессиональных знаний, не нарушающие процесса обучения и не наносящие вреда здоровью: администратор, корреспондент, курьер, оператор ПК, подсобный рабочий, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству, зверовод, рабочий зеленого хозяйства, рабочий по уходу за животными. Особое внимание уделяется соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних сотрудников.

Справочно: В прошлом месяце в Тверской области прошла акция «Служба занятости — молодёжи». Она была организована с целью помочь выпускникам общеобразовательных и профессиональных учебных организаций найти своё место на рынке труда региона.

Специалисты информировали молодых людей о ситуации на рынке труда, основах трудового законодательства, консультировали по вопросам поиска работы. Также прошли мероприятия по профориентации молодёжи, не имеющей профессии, ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, собеседования с работодателями, мастер-классы по технологии поиска работы и открытия собственного дела.

Пресс-служба Правительства Тверской области.