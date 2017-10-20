Представителей индустрии гостеприимства Тверской области обучат работе с туристами из Китая

Сегодня, 31 октября, в Твери проводится семинар для представителей туристского бизнеса, руководителей организаций сферы туризма и гостеприимства Верхневолжья по вопросам работы с туристами из Китая.

Цель встречи — создание в регионе условий для удержания транзитного потока туристов из КНР, которые путешествуют по маршруту «Москва - Санкт-Петербург».

Увеличение турпотока на территорию Тверской области является одним из условий экономического роста региона, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Туризм — это единственная отрасль экономики, которая позволяет привлечь бесплатные инвестиции в регион: каждый турист, приезжая на два дня, оставляет в среднем 5-6 тысяч рублей. Нами поставлена задача за ближайшие пять лет увеличить турпоток в регион вдвое», — обозначил Игорь Руденя.

На семинаре обсудят особенности работы с китайскими туристами в части питания, сопровождения, ведения экскурсий, обслуживания, этикета. Кроме того, будет рассмотрена подготовка компаний к добровольной сертификации China friendly. В числе спикеров мероприятия — ведущие российские эксперты в этой сфере.

Семинар станет вторым мероприятием комплексной программы по продвижению потенциала Тверской области на китайском туристическом направлении.

В прошлом месяце уже проведён инфотур для представителей 7 крупнейших компаний-туроперторов, формирующих турпотоки из Китая в Россию. В программу вошло посещение храмового комплекса села Завидово и туристско-рекреационного кластера «Завидово», церкви Рождества Богородицы в селе Городня, Тверского императорского дворца, Свято-Успенского монастыря в Старице, Борисоглебского монастыря и музея золотного шитья в Торжке.

Также гости посетили объекты размещения и питания, подходящие для посещения организованными туристскими группами, приняли участие в мастер-классе по приготовлению пожарских котлет и дегустации продукции тверских производителей.

По итогам инфотура будет подготовлен аналитический доклад, включающий в себя предложения по маршрутам, общий анализ инфраструктуры и достопримечательностей региона с точки зрения привлекательности для китайских туристов.

Справочно: По информации ассоциации «Мир без границ», в прошлом году 48% гостей из Китая (или 365 тысяч человек) в России посетили Москву и Санкт-Петербург. Выгодное географическое положение Верхневолжья рядом с двумя столицами делает его перспективным туристическим направлением.

Соглашение о взаимодействии между Министерством туризма Тверской области и ассоциацией «Мир без границ» подписано в сентябре на I Тверском туристском форуме. Документ предусматривает совместную организацию серии информационных туров, презентацию Тверской области в Пекине и Шанхае, мастер классы и обучающие мероприятия для представителей тверской туриндустрии по работе с китайскими туристами.

Пресс-служба Правительства Тверской области.