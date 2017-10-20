В Твери открылось производство немецкого концерна Jungheinrich

В Твери открылось производство стеллажей немецкого концерна Jungheinrich – одного из мировых лидеров в области складской техники, стеллажного оборудования и систем автоматизации склада.

«Важнейшая задача – создать в регионе максимально комфортную среду для проектов, которые обеспечивают техническое обновление и загрузку действующих предприятий, создание новых производств, дают дополнительные рабочие места и налоговые отчисления. Именно на это нацелено формирование в Тверской области качественной системы поддержки реального сектора экономики», – отмечает Губернатор Игорь Руденя.

Новое производство расположено на территории завода «Полиметалл-М» на площади 15 тыс. кв. метров. Здесь будут изготавливаться стеллажи Jungheinrich типа «B». Предприятие ориентировано на изготовление продукции для внутреннего рынка, а также на экспорт в Европу.

В Тверской области реализуется еще один крупный инвестиционный проект – по изготовлению офисной и гостиничной мебели. Производство в Торопецком районе откроет компании «Феликс». Заявленный объём инвестиций – более 1 млрд рублей.

В качестве сырья будет использоваться древесина, заготовленная на территории Верхневолжья. Планируется, что на фабрике будет выпускаться от 50 до 60 тысяч изделий в месяц. Кроме России, инвестор намерен поставлять мебель из Тверской области в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Запуск нового производства позволит создать около 300 современных рабочих мест. Открытие фабрики намечено на декабрь текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.