В Москве отметили 100-летие уроженца Тверской области Маршала Николая Огаркова

Сегодня, 30 октября, в Москве прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Николая Огаркова. На Новодевичьем кладбище, где похоронен военачальник, состоялась памятная церемония. Также в столице прошла военно-научная конференция, посвященная юбилейной дате.

«В годы Великой Отечественной войны Николай Васильевич Огарков внес большой вклад в приближение Победы. Звание Героя Советского Союза, многочисленные награды и поощрения – все это подтверждение его заслуг в повышении обороноспособности нашей страны», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В памятных мероприятиях на Новодевичье кладбище приняли участие родственники Маршала - младшая внучка Анастасия и зять Валерий Жилин, соратники и сослуживцы, ветераны военной службы и действующие офицеры.

О военном опыте военачальника, ставшем золотой страницей в истории российской армии, говорили на военно-исторической конференции в Военной академии генерального штаба Вооруженных Сил России. В ней приняли участие представители Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ, Министерства обороны РФ.

На прошлой неделе торжества прошли на родине военачальника, в Молоковском районе Тверской области. Имя легендарного земляка носит местный краеведческий музей. Экспозиция расположена в родовом доме военачальника, здесь представлены его личные вещи, документы, фотографии, книги.

С просьбой оказать содействие в организации праздничных мероприятий к Губернатору Игорю Рудене обратились местные ветераны в августе этого года.

В 1941-1945 годах Николай Васильевич Огарков служил на западном фронте. После войны занимал руководящие посты в Карпатском и Приморском военных округах. Впоследствии был командующим Дальневосточными войсками, начальником штаба Белорусского округа, первым заместителем Министра обороны, начальником Генерального штаба, главнокомандующим Западного стратегического направления.

С именем этого выдающегося деятеля связано внедрение новых принципов управления войсками и видов тактических действий отечественных Вооруженных Сил, развитие высокоточного оружия, противоракетной обороны и теории управления стратегическими ядерными силами. Так называемая «доктрина Огаркова» стала важной частью военной науки в нашей стране и за рубежом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.