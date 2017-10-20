Для школьников Тверской области на время осенних каникул подготовлена культурно-образовательная программа

30 октября для школьников Тверской области начались осенние каникулы, которые продлятся до 6 ноября. В это время во всех муниципальных образованиях региона пройдут культурные, образовательные и спортивные мероприятия.

«Главная задача системы образования – не только давать новые знания, но и обеспечивать комплексное развитие личности ребенка. Правительство региона работает для достижения этой цели», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Центральные мероприятия программы осенних каникул запланированы в Твери. Сегодня, 30 октября, в СК «Юбилейный» проходит областной турнир по хоккею памяти заслуженного тренера Равиля Урманчеева.

31 октября - 1 ноября школьников ждут на экскурсии по императорскому дворцу в рамках проекта «Нас пригласили во Дворец!» и на мастер-классы от областной станции юннатов. В эти дни также пройдёт региональных этап всероссийских соревнований среди команд организаций среднего и высшего профессионального образования «Мини-футбол — в вузы». Участников ждут в Тверской государственной сельскохозяйственной академии (ТГСХА).

1 ноября — день бесплатного посещения для школьников и студентов экспозиции областной картинной галереи на ул. Д. Донского в Твери. В этот же день в Доме поэзии А. Дементьева пройдёт «Литературная среда».

С 1 по 5 ноября ребят приглашают посмотреть различные постановки ТЮЗа, театра кукол и театра драмы.

2 ноября в СК «Юбилейный» соберутся волейболисты-участники Кубка Губернатора Тверской области по игровым видам спорта, в спортшколе «Лидер» пройдёт региональный чемпионат по международным шашкам.

В Тверском областном центре юных техников 3 ноября состоится День открытых дверей, на сцене драматического театра представят программу «Вечер русской поэзии».

4 ноября, в День народного единства, праздничные мероприятия пройдут в городском саду. Памятной дате также будет посвящён проект «Шоу Импровизация» в ДК «Пролетарка». В этот же день на картодроме в Борихино состоятся областные соревнования по автомобильному спорту.

4-5 ноября экскурсии в императорский дворец будут приурочены к всероссийской акции «Ночь искусств».

Спортивная программа каникул продолжится 5 ноября открытым первенством по общефизической подготовке в ТГСХА и завершится на следующий день первенством по самбо, которое пройдёт на площадке колледжа им. Мусоргского.

6 ноября в Тверской академической филармонии — концерт инструментальной музыки.

Полная афиша мероприятий размещена на официальном сайте Министерства образования Тверской области http://минобр.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=79840

Пресс-служба Правительства Тверской области.